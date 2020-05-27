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Pompano Beach, FL
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1100 SE 5th Ct
Last updated June 1 2020 at 1:13 PM

1100 SE 5th Ct

1100 Southeast 5th Court · (954) 868-6517
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Location

1100 Southeast 5th Court, Pompano Beach, FL 33060
Garden Isles

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 37 · Avail. now

$2,500

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2 Bed · 3 Bath · 1498 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
bbq/grill
hot tub
internet access
sauna
tennis court
FURNISHED OR UNFURNISHED. LESSOR WILL REMOVE PRESENT FURNISHINGS AS SHOWN. TWO CARS, TWO TENNIS COURTS, FREE ASSIGNED BOAT DOCK INCLUDES WATER & POWER. TWO STORY TOWNHOUSE IN CONDO COMPLEX, WITH SUNDECK ROOF TOP OFF MASTER SUITE. BEST VIEW OF BAY AND WATER WAY ENTRY INTO INTRACOASTAL. WASHER, DRYER, STORGE PANTRY, BAR, BEAUTIFULLY FURNISHED, TWO SCREENED BALCONIES. RESORT STYLE COMPLEX. COVERED ASSIGNED PARKING SPACE, LIGHTED TENNIS COURTS, CLUBHOUSE WITH GYM, WI-FI, GENERAATOR, KITCHEN, SHOWERS AND SAUNA. GATE AND CAMERA SECURITY, HEATED POOL AND HOT TUB. ONLY CONDO SURROUNDED BY WATERFRONT HOMES. 700 CREDIT SCORE REQUIRED. NO PETS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1100 SE 5th Ct have any available units?
1100 SE 5th Ct has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pompano Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pompano Beach Rent Report.
What amenities does 1100 SE 5th Ct have?
Some of 1100 SE 5th Ct's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1100 SE 5th Ct currently offering any rent specials?
1100 SE 5th Ct isn't currently offering any rent specials.
Is 1100 SE 5th Ct pet-friendly?
No, 1100 SE 5th Ct is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pompano Beach.
Does 1100 SE 5th Ct offer parking?
Yes, 1100 SE 5th Ct does offer parking.
Does 1100 SE 5th Ct have units with washers and dryers?
Yes, 1100 SE 5th Ct offers units with in unit laundry.
Does 1100 SE 5th Ct have a pool?
Yes, 1100 SE 5th Ct has a pool.
Does 1100 SE 5th Ct have accessible units?
No, 1100 SE 5th Ct does not have accessible units.
Does 1100 SE 5th Ct have units with dishwashers?
Yes, 1100 SE 5th Ct has units with dishwashers.
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