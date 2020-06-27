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9969 MOSS ROSE WAY
Last updated August 20 2019 at 11:26 PM

9969 MOSS ROSE WAY

9969 Moss Rose Way · No Longer Available
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Location

9969 Moss Rose Way, Orlando, FL 32832
East Park

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
recently renovated
playground
basketball court
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
basketball court
parking
playground
garage
tennis court
volleyball court
AMAZING WATER FRONT PROPERTY, IN THE HEART OF LAKE NONA, GRADE A SCHOOLS, NEAR SHOPPING , MEDICAL CITY , USA TENNIS, VA HOSPITAL , BOXI PARK, MCO AIRPORT...FRESH PAINT INSIDE /OUTSIDE. FULLY UPDATED WITH WATER PROOF LUXURY VINYL PLANKS FLOORING THROUGHOUT MAIN LEVEL , NEW KITCHEN WITH BACKSPLASH / STANLESS STEEL HOOD AND APPLIANCES, NEW CARPET UPSTAIRS, MUCH MORE TO LIST.. EAST PARK IS A SERENE COMMUNITY HAS PLENTY OF OUTDOOR ACTIVITIES, INCLUDING RUNING TRAILS, FISHING PIER, 2 TENNIS/ BASKET BALL & VOLLEYBALL COURTS , PICNIC / PLAY GROUND.LAWN SERVICE IS INCLUDED IN THE RENT.
(RENT PROPERTY WITH OPTION TO BUY IS AVAILBLE)

PROPERTY IS MOVE IN READY , WILL NOT LAST.

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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 676 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9969 MOSS ROSE WAY have any available units?
9969 MOSS ROSE WAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orlando, FL.
How much is rent in Orlando, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orlando Rent Report.
What amenities does 9969 MOSS ROSE WAY have?
Some of 9969 MOSS ROSE WAY's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9969 MOSS ROSE WAY currently offering any rent specials?
9969 MOSS ROSE WAY is not currently offering any rent specials.
Is 9969 MOSS ROSE WAY pet-friendly?
No, 9969 MOSS ROSE WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orlando.
Does 9969 MOSS ROSE WAY offer parking?
Yes, 9969 MOSS ROSE WAY offers parking.
Does 9969 MOSS ROSE WAY have units with washers and dryers?
Yes, 9969 MOSS ROSE WAY offers units with in unit laundry.
Does 9969 MOSS ROSE WAY have a pool?
No, 9969 MOSS ROSE WAY does not have a pool.
Does 9969 MOSS ROSE WAY have accessible units?
No, 9969 MOSS ROSE WAY does not have accessible units.
Does 9969 MOSS ROSE WAY have units with dishwashers?
Yes, 9969 MOSS ROSE WAY has units with dishwashers.
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