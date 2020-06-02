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917 S Alder Ave
Last updated May 21 2019 at 8:53 AM

917 S Alder Ave

917 S Alder Avenue · No Longer Available
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Location

917 S Alder Avenue, Orlando, FL 32807
Engelwood Park

Amenities

pet friendly
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
Pets: OK (Dangerous Pets are not permitted, Pit Bulls, etc.)
AVAILABLE: May 15, 2019

***HURRY THIS OFFER ENDS SOON. OFFER FOR QUALIFIED APPLICANTS ONLY (PLEASE VIEW OUR APPLICATION GUIDELINES AT OUR WEBSITE.). THIS OFFER IS BASED UPON A 12 MONTH LEASE BEING SIGNED WITHIN 3 DAYS OF THE INITIAL VIEW OF THE OF PROPERTY. OCCUPANCY OF PROPERTY AND COMMENCEMENT OF RENTAL AGREEMENT MUST BEGIN WITHIN 14 DAYS OF THE INITIAL VIEWING OF THE PROPERTY. THE RENT FOR THE FIRST 120 DAYS OF THE LEASE ON THIS PROPERTY IS $1,250.00 PER MONTH. THE REMAINING TERMS OF THE LEASE SHALL BE BASED UPON THE ORIGINAL LISTED PRICE OF $1,350.00 PER MONTH. THE TENANT MUST FULFILL THE ENTIRE LEASE, OR THE AMOUNT THAT WAS DISCOUNTED ON THE FIRST 120 DAYS WILL BE CHARGED AT TIME OF TERMINATION AS ADDITIONAL RENT. THE SECURITY DEPOSIT DUE WITH AN APPROVED APPLICATION IS $1,350.00. OTHER FEES/DEPOSITS MAY APPLY.***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 917 S Alder Ave have any available units?
917 S Alder Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orlando, FL.
How much is rent in Orlando, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orlando Rent Report.
Is 917 S Alder Ave currently offering any rent specials?
917 S Alder Ave is not currently offering any rent specials.
Is 917 S Alder Ave pet-friendly?
Yes, 917 S Alder Ave is pet friendly.
Does 917 S Alder Ave offer parking?
No, 917 S Alder Ave does not offer parking.
Does 917 S Alder Ave have units with washers and dryers?
No, 917 S Alder Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 917 S Alder Ave have a pool?
No, 917 S Alder Ave does not have a pool.
Does 917 S Alder Ave have accessible units?
No, 917 S Alder Ave does not have accessible units.
Does 917 S Alder Ave have units with dishwashers?
No, 917 S Alder Ave does not have units with dishwashers.
Does 917 S Alder Ave have units with air conditioning?
No, 917 S Alder Ave does not have units with air conditioning.
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