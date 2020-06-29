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150 E. Robinson St. #710
Last updated September 19 2019 at 11:33 AM

150 E. Robinson St. #710

150 E Robinson Street · No Longer Available
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Location

150 E Robinson Street, Orlando, FL 32801
Central Business District

Amenities

gym
pool
concierge
yoga
basketball court
tennis court
Unit Amenities
Property Amenities
basketball court
concierge
internet cafe
gym
pool
bbq/grill
media room
tennis court
yoga
150 E. Robinson St. #710 Available 10/04/19 Come see this The View @ The Vue! Studio unit available! - YOU WILL LOVE THIS UNIT AT THE VUE, WHICH IS ONE OF THE MOST DESIRABLE CONDOS IN THE HEART OF ORLANDO. RENT INCLUDES WATER & TRASH. AN AMAZING CYBER CAFE , VERY LARGE FITNESS CENTER AND YOGA ROOM.ALONG WITH A BEAUTIFUL MEDIA ROOM , BASKETBALL / TENNIS COURT, GREAT POOL AREA WITH BBQ GRILLS AND LARGE SITTING AREA. 24 HOUR SECURITY STAFF.PLUS AMAZING CONCIERGE SERVICE. CALL TO MAKE AN APPOINTMENT!

RENT: $1350.00
SECURITY DEPOSIT $1,350.00
APPLICATION FEE: $50.00
ADMIN FEE: $100.00
MOVE IN/MOVE OUT FEE: $1,000 PER THE HOA

(RLNE4111339)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 150 E. Robinson St. #710 have any available units?
150 E. Robinson St. #710 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orlando, FL.
How much is rent in Orlando, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orlando Rent Report.
What amenities does 150 E. Robinson St. #710 have?
Some of 150 E. Robinson St. #710's amenities include gym, pool, and concierge. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 150 E. Robinson St. #710 currently offering any rent specials?
150 E. Robinson St. #710 is not currently offering any rent specials.
Is 150 E. Robinson St. #710 pet-friendly?
No, 150 E. Robinson St. #710 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orlando.
Does 150 E. Robinson St. #710 offer parking?
No, 150 E. Robinson St. #710 does not offer parking.
Does 150 E. Robinson St. #710 have units with washers and dryers?
No, 150 E. Robinson St. #710 does not offer units with in unit laundry.
Does 150 E. Robinson St. #710 have a pool?
Yes, 150 E. Robinson St. #710 has a pool.
Does 150 E. Robinson St. #710 have accessible units?
No, 150 E. Robinson St. #710 does not have accessible units.
Does 150 E. Robinson St. #710 have units with dishwashers?
No, 150 E. Robinson St. #710 does not have units with dishwashers.
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