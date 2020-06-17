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13335 BOVET AVENUE
Last updated September 9 2019 at 6:44 AM

13335 BOVET AVENUE

13335 Bovet Avenue · No Longer Available
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Location

13335 Bovet Avenue, Orlando, FL 32827
Lake Nona

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
gym
parking
pool
garage
BRAND NEW TOWNHOME AT LAUREATE PARK!! VIEW OF THE LAKE. NO ONE HAS OCCUPIED THE PROPERTY!! END UNIT WITH GOURMET KITCHEN!!
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13335 BOVET AVENUE have any available units?
13335 BOVET AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orlando, FL.
How much is rent in Orlando, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orlando Rent Report.
What amenities does 13335 BOVET AVENUE have?
Some of 13335 BOVET AVENUE's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13335 BOVET AVENUE currently offering any rent specials?
13335 BOVET AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 13335 BOVET AVENUE pet-friendly?
No, 13335 BOVET AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orlando.
Does 13335 BOVET AVENUE offer parking?
Yes, 13335 BOVET AVENUE offers parking.
Does 13335 BOVET AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 13335 BOVET AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 13335 BOVET AVENUE have a pool?
Yes, 13335 BOVET AVENUE has a pool.
Does 13335 BOVET AVENUE have accessible units?
No, 13335 BOVET AVENUE does not have accessible units.
Does 13335 BOVET AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 13335 BOVET AVENUE has units with dishwashers.
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