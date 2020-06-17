13335 BOVET AVENUE

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BRAND NEW TOWNHOME AT LAUREATE PARK!! VIEW OF THE LAKE. NO ONE HAS OCCUPIED THE PROPERTY!! END UNIT WITH GOURMET KITCHEN!!
3 BEDS WITH 3.5 BATHS WITH 2 CAR GARAGE LOCATED IN LAUREATE PARK IN LAKE NONA. FULL OF UPGRADES WITH BRIGHT UNIT WITH NATURAL LIGHT AND AN OPEN CONCEPT FLOOR PLAN. KITCHEN HAS UPGRADED WITH A GOURMET OPTIONS SUCH AS STAINLESS STEEL APPLIANCES, COOKTOP, BUILTIN OVEN/MICROWAVE, MODERN RANGE HOOD, AND STYLISH KITCHEN CABINETS, AN OVERSIZED KITCHEN ISLAND AND GRANITE COUNTER-TOPS. TWO OWNERS SUITES ON THIRD FLOOR WITH 2 WALK-IN CLOSETS, DOUBLE VANITY, A FRAMELESS SHOWER WITH A DECORATED TILES. MAINTENANCE-FREE!!! WALKING DISTANCE TO THE LAUREATE PARK VILLAGE CENTER, WHICH INCLUDES THE LAKEHOUSE EVENT CENTER, FITNESS CENTER, AND A POOL. WALKING DISTANCE TO CANVAS RESTAURANT AND A MARKET. EXCELLENT SCHOOL DISTRICTS!!