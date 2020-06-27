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12837 BOVET AVENUE
Last updated August 3 2019 at 6:01 AM

12837 BOVET AVENUE

12837 Bovet Avenue · No Longer Available
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Location

12837 Bovet Avenue, Orlando, FL 32827
Lake Nona

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
gym
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
gym
parking
pool
garage
volleyball court
BRAND NEW GARAGE APARTMENT BUILT FOR YOUR NEEDS. YOU HAVE TO SEE THIS ADORABLE APARTMENT THAT WILL KNOCK YOUR SOCKS OFF. IT IS NEAR THE AIRPORT, SHOPPING, DISNEY, SEA WORD, THE VA HOSPITAL, UCF MEDICAL SCHOOL AND MORE. HOME HAS MANY UPGRADES SUCH AS TILE IN ALL AREAS EXCEPT BEDROOM, STAINLESS STEEL APPLIANCES WASHER AND DRYER AND MORE. YOU WILL HAVE ACCESS TO THE BEACH VOLLEYBALL, FITNESS GYM, HUGE RESORT STYLE POOL WITH CABANAS AND RESTAURANTS WALKING DISTANCE. THIS WOULD BE AN IDEAL HOME FOR ONE THAT IS ATTENDING UCF MEDICAL SCHOOL. THIS PLACE WONT LAST LONG!!!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12837 BOVET AVENUE have any available units?
12837 BOVET AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orlando, FL.
How much is rent in Orlando, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orlando Rent Report.
What amenities does 12837 BOVET AVENUE have?
Some of 12837 BOVET AVENUE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12837 BOVET AVENUE currently offering any rent specials?
12837 BOVET AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 12837 BOVET AVENUE pet-friendly?
No, 12837 BOVET AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orlando.
Does 12837 BOVET AVENUE offer parking?
Yes, 12837 BOVET AVENUE offers parking.
Does 12837 BOVET AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 12837 BOVET AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 12837 BOVET AVENUE have a pool?
Yes, 12837 BOVET AVENUE has a pool.
Does 12837 BOVET AVENUE have accessible units?
No, 12837 BOVET AVENUE does not have accessible units.
Does 12837 BOVET AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 12837 BOVET AVENUE has units with dishwashers.
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