10075 BAYWATER BREEZE DRIVE

Amenities
SPACIOUS 5 BEDROOM PLUS OFFICE/BONUS ROOM. LARGE MASTER SUITE WITH JACUZZI TUB. ALL CERAMIC FLOORS DOWN STAIRS, ALL BLACK APPLIANCES. GATED COMMUNITY. INCLUDES YMCA MEMBERSHIP. CLOSE TO LAKE NONA MEDICAL CITY. CONVENIENTLY LOCATED BETWEEN TWO MAJOR HIGHWAYS, 417 AND 528, JUST OFF OF NARCOOSSEE ROAD. COMMUNITY HAS LAKE ACCESS TO LAKE NONA WITH COMMUNITY DOCK. ACCESS TO WATER'S EDGE CLUBHOUSE AND COMMUNITY POOL. TENANT MUST BE APPROVED THRU HOA, AND PROPERTY MANAGER. APP FEE IS $50 FOR PROPERTY MANAGER APP FOR HOA IS $150.