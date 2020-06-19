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10075 BAYWATER BREEZE DRIVE
Last updated July 24 2019 at 3:16 AM

10075 BAYWATER BREEZE DRIVE

10075 Baywater Breeze Drive · No Longer Available
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Location

10075 Baywater Breeze Drive, Orlando, FL 32827
Lake Nona

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
pool
ceiling fan
clubhouse
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
garage
SPACIOUS 5 BEDROOM PLUS OFFICE/BONUS ROOM. LARGE MASTER SUITE WITH JACUZZI TUB. ALL CERAMIC FLOORS DOWN STAIRS, ALL BLACK APPLIANCES. GATED COMMUNITY. INCLUDES YMCA MEMBERSHIP. CLOSE TO LAKE NONA MEDICAL CITY. CONVENIENTLY LOCATED BETWEEN TWO MAJOR HIGHWAYS, 417 AND 528, JUST OFF OF NARCOOSSEE ROAD. COMMUNITY HAS LAKE ACCESS TO LAKE NONA WITH COMMUNITY DOCK. ACCESS TO WATER'S EDGE CLUBHOUSE AND COMMUNITY POOL. TENANT MUST BE APPROVED THRU HOA, AND PROPERTY MANAGER. APP FEE IS $50 FOR PROPERTY MANAGER APP FOR HOA IS $150.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10075 BAYWATER BREEZE DRIVE have any available units?
10075 BAYWATER BREEZE DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orlando, FL.
How much is rent in Orlando, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orlando Rent Report.
What amenities does 10075 BAYWATER BREEZE DRIVE have?
Some of 10075 BAYWATER BREEZE DRIVE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10075 BAYWATER BREEZE DRIVE currently offering any rent specials?
10075 BAYWATER BREEZE DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 10075 BAYWATER BREEZE DRIVE pet-friendly?
No, 10075 BAYWATER BREEZE DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orlando.
Does 10075 BAYWATER BREEZE DRIVE offer parking?
Yes, 10075 BAYWATER BREEZE DRIVE offers parking.
Does 10075 BAYWATER BREEZE DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 10075 BAYWATER BREEZE DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 10075 BAYWATER BREEZE DRIVE have a pool?
Yes, 10075 BAYWATER BREEZE DRIVE has a pool.
Does 10075 BAYWATER BREEZE DRIVE have accessible units?
No, 10075 BAYWATER BREEZE DRIVE does not have accessible units.
Does 10075 BAYWATER BREEZE DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 10075 BAYWATER BREEZE DRIVE has units with dishwashers.
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