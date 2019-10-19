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650 NE 32 ST
Last updated June 8 2020 at 11:47 PM

650 NE 32 ST

650 Northeast 32nd Street · (305) 761-7669
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Location

650 Northeast 32nd Street, Miami, FL 33137
Edgewater

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1407 · Avail. now

$2,850

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1 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
wine room
patio / balcony
recently renovated
gym
pool
Unit Amenities
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
business center
clubhouse
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pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 650 NE 32 ST have any available units?
650 NE 32 ST has a unit available for $2,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Rent Report.
What amenities does 650 NE 32 ST have?
Some of 650 NE 32 ST's amenities include in unit laundry, wine room, and patio / balcony. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 650 NE 32 ST currently offering any rent specials?
650 NE 32 ST isn't currently offering any rent specials.
Is 650 NE 32 ST pet-friendly?
No, 650 NE 32 ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami.
Does 650 NE 32 ST offer parking?
No, 650 NE 32 ST does not offer parking.
Does 650 NE 32 ST have units with washers and dryers?
Yes, 650 NE 32 ST offers units with in unit laundry.
Does 650 NE 32 ST have a pool?
Yes, 650 NE 32 ST has a pool.
Does 650 NE 32 ST have accessible units?
No, 650 NE 32 ST does not have accessible units.
Does 650 NE 32 ST have units with dishwashers?
No, 650 NE 32 ST does not have units with dishwashers.
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