All apartments in Miami
Find more places like 335 S Biscayne Blvd.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Miami, FL
/
335 S Biscayne Blvd
Last updated July 17 2020 at 10:54 AM

335 S Biscayne Blvd

335 Biscayne Boulevard · (305) 405-0615
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Miami
See all
Miami Central Business District
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Apartments
See all
2 Bedroom Apartments
See all

Location

335 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33131
Miami Central Business District

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 3704 · Avail. now

$1,950

1 Bed · 1 Bath

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
concierge
elevator
parking
pool
garage
internet access
valet service
LIVE AT ONE MIAMI IN DOWNTOWN, AMAZING VIEWS OF THE BISCAYNE BAY, PORT OF MIAMI AND SOUTH BEACH. WALK IN CLOSETS, W/D INSIDE UNIT, GRANITE COUNTERTOPS, STAINLESS STEEL APPL., EUROPENA CABINETS, LAGE BALCONY,CABLE AND INTERNET,24HS SECURITY, VALET CONCIERGE,BUSINESS CT,POOL,JACUZZI,EASY ACCESS TO I-95, MINUTES TO AIRPORT, TSOBE, WALKING DISTANCE TO BAYSIDE MALL, DOWNTOWN, SHOPS,RESTAURANTS, ADRIENNE ARSHT CENTER.Equal Housing Opportunity .
AGENT NOT AVAILABLE FROM FRIDAY AT 7.3-0 PM TO SATURDAY AT 10 PM (PLEASE APP IN ADVANCE IF YOU SHOW THE UNIT ON SATURDAY). PLEASE SUBMIT OFFERS WITH: PICTURE ID ,Credit, l, and Eviction reports will be used as supplemental data to the tenant’s application., PROOF OF INCOMES (PAY STUBS). equal oport.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 335 S Biscayne Blvd have any available units?
335 S Biscayne Blvd has a unit available for $1,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Rent Report.
What amenities does 335 S Biscayne Blvd have?
Some of 335 S Biscayne Blvd's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 335 S Biscayne Blvd currently offering any rent specials?
335 S Biscayne Blvd is not currently offering any rent specials.
Is 335 S Biscayne Blvd pet-friendly?
No, 335 S Biscayne Blvd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami.
Does 335 S Biscayne Blvd offer parking?
Yes, 335 S Biscayne Blvd offers parking.
Does 335 S Biscayne Blvd have units with washers and dryers?
Yes, 335 S Biscayne Blvd offers units with in unit laundry.
Does 335 S Biscayne Blvd have a pool?
Yes, 335 S Biscayne Blvd has a pool.
Does 335 S Biscayne Blvd have accessible units?
No, 335 S Biscayne Blvd does not have accessible units.
Does 335 S Biscayne Blvd have units with dishwashers?
Yes, 335 S Biscayne Blvd has units with dishwashers.
Interested in 335 S Biscayne Blvd?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Stadium Tower
1760 SW 7th St
Miami, FL 33125
LaVida Apartments at Blue Lagoon in Miami
6600 Northwest 7th Street
Miami, FL 33125
Pearl Dadeland
7440 N Kendall Dr
Miami, FL 33156
AMLI Joya
8150 SW 72nd Ave
Miami, FL 33143
Gio Midtown
3101 Northeast 1st Avenue
Miami, FL 33137
275 Fontaine Parc
275 Fontainebleau Boulevard
Miami, FL 33172
Riverview One
645 Northwest 1st Street
Miami, FL 33128
Vista Palms
361 NE 191st St
Miami, FL 33179

Similar Pages

Miami 1 Bedroom ApartmentsMiami 2 Bedroom ApartmentsMiami Dog Friendly Apartments
Miami Pet Friendly ApartmentsMiami Studio Apartments
Miami-Dade County ApartmentsPalm Beach County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Fort Lauderdale, FLBoca Raton, FLPembroke Pines, FLPlantation, FL
Coral Springs, FLMiramar, FLBoynton Beach, FLDavie, FL
Delray Beach, FLPompano Beach, FLHialeah, FLHollywood, FL

Nearby Neighborhoods

BrickellAllapattahGolden Pines
Little HavanaEdgewaterFlagami
WynwoodUpper East Side

Apartments Near Colleges

Miami Dade CollegeBroward College
Keiser University-Ft LauderdaleNova Southeastern University
Sheridan Technical College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity