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170 SE 14 STREET UNIT 1501
Last updated June 17 2020 at 8:54 PM

170 SE 14 STREET UNIT 1501

170 Southeast 14th Street · No Longer Available
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Location

170 Southeast 14th Street, Miami, FL 33131
Brickell

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
stainless steel
pool
Unit Amenities
air conditioning
granite counters
hardwood floors
oven
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
elevator
on-site laundry
pool
LOVELY CONDO IN THE SAIL BUILDING, IN THE HEART OF BRICKELL. SPACIOUS 2 BEDROOM, 2 BATH, LARGE BALCONY, MARBLE AND WOOD FLOORS, GRANITE COUNTERS, STAINLESS STEEL APPLIANCES AND MORE. LOCATED NEAR RESTAURANTS, SHOPPING, MIAMI NIGHT LIFE, THE BEACHES, DOWNTOWN & AMERICAN AIRLINES ARENA. BEAUTIFUL VIEWS OF THE INTRACOASTAL AND THE OCEAN. REQUIRES FIRST AND LAST MONTH RENT PLUS ONE MONTH SECURITY DEPOSIT TO MOVE IN. ASSOCIATION CAN TAKE UP TO 30 DAYS FOR APPROVAL.

CONTACT:

LUMI BULARCA
CELL: 954-636-7993

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 170 SE 14 STREET UNIT 1501 have any available units?
170 SE 14 STREET UNIT 1501 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Miami, FL.
How much is rent in Miami, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Rent Report.
What amenities does 170 SE 14 STREET UNIT 1501 have?
Some of 170 SE 14 STREET UNIT 1501's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 170 SE 14 STREET UNIT 1501 currently offering any rent specials?
170 SE 14 STREET UNIT 1501 isn't currently offering any rent specials.
Is 170 SE 14 STREET UNIT 1501 pet-friendly?
No, 170 SE 14 STREET UNIT 1501 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami.
Does 170 SE 14 STREET UNIT 1501 offer parking?
No, 170 SE 14 STREET UNIT 1501 does not offer parking.
Does 170 SE 14 STREET UNIT 1501 have units with washers and dryers?
No, 170 SE 14 STREET UNIT 1501 does not offer units with in unit laundry.
Does 170 SE 14 STREET UNIT 1501 have a pool?
Yes, 170 SE 14 STREET UNIT 1501 has a pool.
Does 170 SE 14 STREET UNIT 1501 have accessible units?
No, 170 SE 14 STREET UNIT 1501 does not have accessible units.
Does 170 SE 14 STREET UNIT 1501 have units with dishwashers?
No, 170 SE 14 STREET UNIT 1501 does not have units with dishwashers.
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