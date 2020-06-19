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Jacksonville, FL
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12542 BROOKCHASE LN
Last updated March 17 2020 at 5:09 AM

12542 BROOKCHASE LN

12542 West Brookchase Lane · No Longer Available
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Location

12542 West Brookchase Lane, Jacksonville, FL 32225
East Arlington

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
stainless steel
gym
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
gym
parking
playground
pool
garage
BEAUTIFULLY MAINTAINED 4 BEDROOM, PLUS A BONUS ROOM OFF MASTER THAT COULD BE USED FOR A NURSERY OR OFFICE (NO CLOSET). MASTER BATH HAS DUAL VANITIES, GARDEN TUB AND SEPARATE AND NICE SIZE CLOSET. FORMAL DINING ROOM, LARGE KITCHEN OVERLOOKING FAMILY ROOM WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES, MASTER AND 2 OTHER BEDROOMS ON 1ST FLOOR. UPSTAIRS FEATURES A VERY LARGE 4TH BEDROOM ROOM WITH CLOSET AND BATH. NEW WOOD LOOK VINYL PLANK EXCEPT IN BEDROOMS AND UPSTAIRS WHICH FEATURE NEW CARPET. COVERED LANI OVERLOOKING EASY TO CARE FOR BACK YARD. TWO CAR GARAGE. CLUB POOL, FITNESS AND PLAYGROUND. SMALL PETS CONSIDERED. AND THIS PROPERTY WILL BE MANAGED BY THE OWNER. WATER SOFTENER DOES NOT WORK.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12542 BROOKCHASE LN have any available units?
12542 BROOKCHASE LN doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Jacksonville, FL.
How much is rent in Jacksonville, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jacksonville Rent Report.
What amenities does 12542 BROOKCHASE LN have?
Some of 12542 BROOKCHASE LN's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12542 BROOKCHASE LN currently offering any rent specials?
12542 BROOKCHASE LN is not currently offering any rent specials.
Is 12542 BROOKCHASE LN pet-friendly?
Yes, 12542 BROOKCHASE LN is pet friendly.
Does 12542 BROOKCHASE LN offer parking?
Yes, 12542 BROOKCHASE LN offers parking.
Does 12542 BROOKCHASE LN have units with washers and dryers?
No, 12542 BROOKCHASE LN does not offer units with in unit laundry.
Does 12542 BROOKCHASE LN have a pool?
Yes, 12542 BROOKCHASE LN has a pool.
Does 12542 BROOKCHASE LN have accessible units?
No, 12542 BROOKCHASE LN does not have accessible units.
Does 12542 BROOKCHASE LN have units with dishwashers?
Yes, 12542 BROOKCHASE LN has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.
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