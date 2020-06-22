All apartments in Hollywood
Find more places like 2726 Adams Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Hollywood, FL
/
2726 Adams Street
Last updated June 21 2020 at 4:50 AM

2726 Adams Street

2726 Adams Street · (754) 201-0001
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Hollywood
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
1 Bedrooms
See all

Location

2726 Adams Street, Hollywood, FL 33020
Highland Garden

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

Report This Listing

Amenities

granite counters
parking
walk in closets
some paid utils
Unit Amenities
granite counters
walk in closets
Property Amenities
parking
726 Adams Street, Hollywood, FL 33020 - 2 BR 1 BA Multi-Family Home. Listing uploaded and marketed by Cheryl Miller, Asseff Realty LLC, (754) 201-0001. Available from: 05/23/2020. No pets allowed. WELCOME TO THIS IMMACULATE 2 BEDROOMS & 1 BATHROOM UNIT. WATER & ELECTRICITY INCLUDED IN MONTHLY RENT FEE. MOVE IN READY & FAST APPROVAL. PROPERTY BOOSTS TILE FLOORS THROUGHOUT, GRANITE COUNTERTOPS, IMPACT WINDOWS IN FRONT OF PROPERTY, WALK-IN CLOSETS & CIRCULAR DRIVEWAY WITH 2 ASSIGNED PARKING SPACES. NO PETS, NO SMOKING. LOCATED IN QUIET EAST HOLLYWOOD AREA, CLOSE TO I95 AND HOLLYWOOD BEACHES. [ Published 21-Jun-20 / ID 3560712 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2726 Adams Street have any available units?
2726 Adams Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Hollywood, FL.
How much is rent in Hollywood, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Hollywood Rent Report.
What amenities does 2726 Adams Street have?
Some of 2726 Adams Street's amenities include granite counters, parking, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2726 Adams Street currently offering any rent specials?
2726 Adams Street isn't currently offering any rent specials.
Is 2726 Adams Street pet-friendly?
No, 2726 Adams Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hollywood.
Does 2726 Adams Street offer parking?
Yes, 2726 Adams Street does offer parking.
Does 2726 Adams Street have units with washers and dryers?
No, 2726 Adams Street does not offer units with in unit laundry.
Does 2726 Adams Street have a pool?
No, 2726 Adams Street does not have a pool.
Does 2726 Adams Street have accessible units?
No, 2726 Adams Street does not have accessible units.
Does 2726 Adams Street have units with dishwashers?
No, 2726 Adams Street does not have units with dishwashers.
Have a question for 2726 Adams Street?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

The Upton Apartment Homes (Formerly Known as Windsor Apartment Homes)
911 S Park Rd
Hollywood, FL 33021
Halcyon
6741 Johnson St
Hollywood, FL 33024
Parc Station
2300 N 29th Ave
Hollywood, FL 33020
The Club at Emerald Waters
4000 N 56th Ave
Hollywood, FL 33021
Circ Residences
1848 Polk St
Hollywood, FL 33022
The EnV
812 S Park Rd
Hollywood, FL 33312

Similar Pages

Hollywood 1 BedroomsHollywood 2 Bedrooms
Hollywood Apartments with ParkingHollywood Dog Friendly Apartments
Hollywood Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLBoynton Beach, FL
Miramar, FLDelray Beach, FLDavie, FLPompano Beach, FLHialeah, FLSunrise, FLDoral, FLCoconut Creek, FL
Deerfield Beach, FLTamarac, FLCoral Gables, FLPalm Beach Gardens, FLWellington, FLLauderhill, FLMargate, FLMiami Beach, FL

Nearby Neighborhoods

Dania BeachHollywood HillsBoulevard Heights
Hollywood Lakes441 CorridorPark East
Royal PoincianaHillcrest

Apartments Near Colleges

Sheridan Technical CollegeAtlantic Technical College
Broward CollegeCarlos Albizu University-Miami
Keiser University-Ft Lauderdale
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity