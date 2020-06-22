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2414 MCKINLEY ST
Last updated June 11 2020 at 1:54 AM

2414 MCKINLEY ST

2414 Mckinley Street · (954) 240-2048
COVID-19 Update
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Location

2414 Mckinley Street, Hollywood, FL 33020
North Central Hollywood

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,800

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1588 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
air conditioning
bbq/grill
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2414 MCKINLEY ST have any available units?
2414 MCKINLEY ST has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Hollywood, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Hollywood Rent Report.
What amenities does 2414 MCKINLEY ST have?
Some of 2414 MCKINLEY ST's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2414 MCKINLEY ST currently offering any rent specials?
2414 MCKINLEY ST isn't currently offering any rent specials.
Is 2414 MCKINLEY ST pet-friendly?
Yes, 2414 MCKINLEY ST is pet friendly.
Does 2414 MCKINLEY ST offer parking?
Yes, 2414 MCKINLEY ST does offer parking.
Does 2414 MCKINLEY ST have units with washers and dryers?
No, 2414 MCKINLEY ST does not offer units with in unit laundry.
Does 2414 MCKINLEY ST have a pool?
No, 2414 MCKINLEY ST does not have a pool.
Does 2414 MCKINLEY ST have accessible units?
No, 2414 MCKINLEY ST does not have accessible units.
Does 2414 MCKINLEY ST have units with dishwashers?
Yes, 2414 MCKINLEY ST has units with dishwashers.
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