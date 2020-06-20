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1125 Pin Oak St
Last updated May 28 2020 at 7:06 PM

1125 Pin Oak St

1125 Pin Oak Street · (954) 520-8373
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Location

1125 Pin Oak Street, Hollywood, FL 33019
Hollywood Lakes

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,450

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3 Bed · 3 Bath · 2200 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
basketball court
clubhouse
gym
parking
pool
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1125 Pin Oak St have any available units?
1125 Pin Oak St has a unit available for $3,450 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Hollywood, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Hollywood Rent Report.
What amenities does 1125 Pin Oak St have?
Some of 1125 Pin Oak St's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1125 Pin Oak St currently offering any rent specials?
1125 Pin Oak St isn't currently offering any rent specials.
Is 1125 Pin Oak St pet-friendly?
No, 1125 Pin Oak St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hollywood.
Does 1125 Pin Oak St offer parking?
Yes, 1125 Pin Oak St does offer parking.
Does 1125 Pin Oak St have units with washers and dryers?
Yes, 1125 Pin Oak St offers units with in unit laundry.
Does 1125 Pin Oak St have a pool?
Yes, 1125 Pin Oak St has a pool.
Does 1125 Pin Oak St have accessible units?
No, 1125 Pin Oak St does not have accessible units.
Does 1125 Pin Oak St have units with dishwashers?
Yes, 1125 Pin Oak St has units with dishwashers.
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