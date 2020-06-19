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Davie, FL
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9451 evergreen place 108
Last updated June 18 2020 at 10:11 AM

9451 evergreen place 108

9451 Evergreen Place · No Longer Available
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Location

9451 Evergreen Place, Davie, FL 33324
Pine Island Ridge

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
walk in closets
some paid utils
Unit Amenities
carpet
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
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Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/278149
Property Id 278149

No Pets Allowed

(RLNE5853254)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9451 evergreen place 108 have any available units?
9451 evergreen place 108 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Davie, FL.
What amenities does 9451 evergreen place 108 have?
Some of 9451 evergreen place 108's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9451 evergreen place 108 currently offering any rent specials?
9451 evergreen place 108 isn't currently offering any rent specials.
Is 9451 evergreen place 108 pet-friendly?
No, 9451 evergreen place 108 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Davie.
Does 9451 evergreen place 108 offer parking?
No, 9451 evergreen place 108 does not offer parking.
Does 9451 evergreen place 108 have units with washers and dryers?
Yes, 9451 evergreen place 108 offers units with in unit laundry.
Does 9451 evergreen place 108 have a pool?
No, 9451 evergreen place 108 does not have a pool.
Does 9451 evergreen place 108 have accessible units?
No, 9451 evergreen place 108 does not have accessible units.
Does 9451 evergreen place 108 have units with dishwashers?
Yes, 9451 evergreen place 108 has units with dishwashers.
Does 9451 evergreen place 108 have units with air conditioning?
No, 9451 evergreen place 108 does not have units with air conditioning.
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