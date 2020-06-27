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1223 Lafayette St. #7
Last updated August 31 2019 at 10:54 AM

1223 Lafayette St. #7

1223 N Lafayette St · No Longer Available
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Location

1223 N Lafayette St, Denver, CO 80218
Cheesman Park

Amenities

on-site laundry
pet friendly
parking
some paid utils
internet access
Unit Amenities
Property Amenities
on-site laundry
parking
cats allowed
dogs allowed
internet access
pet friendly
PRICE REDUCED!! Large Studio in Capitol Hill! Parking included! - STUDIO 1 BATH 1223 LAFAYETTE ST. DENVER, CO 80203

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CATS OKAY POSSIBLE SMALL DOG. SHARED COMPLIMENTARY USE OF LAUNDRY ON SITE.

(RLNE5034198)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1223 Lafayette St. #7 have any available units?
1223 Lafayette St. #7 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Denver, CO.
How much is rent in Denver, CO?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Denver Rent Report.
What amenities does 1223 Lafayette St. #7 have?
Some of 1223 Lafayette St. #7's amenities include on-site laundry, pet friendly, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1223 Lafayette St. #7 currently offering any rent specials?
1223 Lafayette St. #7 is not currently offering any rent specials.
Is 1223 Lafayette St. #7 pet-friendly?
Yes, 1223 Lafayette St. #7 is pet friendly.
Does 1223 Lafayette St. #7 offer parking?
Yes, 1223 Lafayette St. #7 offers parking.
Does 1223 Lafayette St. #7 have units with washers and dryers?
No, 1223 Lafayette St. #7 does not offer units with in unit laundry.
Does 1223 Lafayette St. #7 have a pool?
No, 1223 Lafayette St. #7 does not have a pool.
Does 1223 Lafayette St. #7 have accessible units?
No, 1223 Lafayette St. #7 does not have accessible units.
Does 1223 Lafayette St. #7 have units with dishwashers?
No, 1223 Lafayette St. #7 does not have units with dishwashers.
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