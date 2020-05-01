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1215 South Jackson Street
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1215 South Jackson Street

1215 South Jackson Street · No Longer Available
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Location

1215 South Jackson Street, Denver, CO 80210
Cory-Merrill

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
4 bed 2 bath in Bonnie Brae - 1215 S. Jackson St. - 1215 SOUTH JACKSON STREET DENVER, CO. 80210

LARGE 4 BEDROOM 2 BATH 1,870 SQFT SINGLE FAMILY HOME .

UNIT HAS HARDWOOD FLOORS UPSTAIRS AND NEW CARPET DOWNSTAIRS! 2 BEDROOMS UP AND 2 DOWN. EXTRA KITCHEN-LIKE ROOM (HAS SINK AND CABINETS) IN BASEMENT. LARGE BACKYARD. ONE CAR GARAGE. DISHWASHER. WASHER/DRYER IN BASEMENT.

$2,100.00 PLUS ALL UTILITIES. MOVE IN ASAP!!

SECURITY DEPOSIT IS EQUAL TO ONE FULL MONTHS RENT. PETS ARE POSSIBLE WITH A PET DEPOSIT AND GOOD REFERENCES.

NON-SMOKING HOME!

(RLNE4402650)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1215 South Jackson Street have any available units?
1215 South Jackson Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Denver, CO.
How much is rent in Denver, CO?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Denver Rent Report.
What amenities does 1215 South Jackson Street have?
Some of 1215 South Jackson Street's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1215 South Jackson Street currently offering any rent specials?
1215 South Jackson Street isn't currently offering any rent specials.
Is 1215 South Jackson Street pet-friendly?
Yes, 1215 South Jackson Street is pet friendly.
Does 1215 South Jackson Street offer parking?
Yes, 1215 South Jackson Street does offer parking.
Does 1215 South Jackson Street have units with washers and dryers?
Yes, 1215 South Jackson Street offers units with in unit laundry.
Does 1215 South Jackson Street have a pool?
No, 1215 South Jackson Street does not have a pool.
Does 1215 South Jackson Street have accessible units?
No, 1215 South Jackson Street does not have accessible units.
Does 1215 South Jackson Street have units with dishwashers?
Yes, 1215 South Jackson Street has units with dishwashers.
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