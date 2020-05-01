Amenities
4 bed 2 bath in Bonnie Brae - 1215 S. Jackson St. - 1215 SOUTH JACKSON STREET DENVER, CO. 80210
LARGE 4 BEDROOM 2 BATH 1,870 SQFT SINGLE FAMILY HOME .
UNIT HAS HARDWOOD FLOORS UPSTAIRS AND NEW CARPET DOWNSTAIRS! 2 BEDROOMS UP AND 2 DOWN. EXTRA KITCHEN-LIKE ROOM (HAS SINK AND CABINETS) IN BASEMENT. LARGE BACKYARD. ONE CAR GARAGE. DISHWASHER. WASHER/DRYER IN BASEMENT.
$2,100.00 PLUS ALL UTILITIES. MOVE IN ASAP!!
SECURITY DEPOSIT IS EQUAL TO ONE FULL MONTHS RENT. PETS ARE POSSIBLE WITH A PET DEPOSIT AND GOOD REFERENCES.
NON-SMOKING HOME!
(RLNE4402650)