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715 SAN VICENTE
Last updated June 6 2020 at 11:59 AM

715 SAN VICENTE

715 San Vicente Boulevard · (310) 284-9001
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Location

715 San Vicente Boulevard, Santa Monica, CA 90402
North of Montana

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$10,500

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3 Bed · 3 Bath · 2080 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
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recently renovated
microwave
Unit Amenities
hardwood floors
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 715 SAN VICENTE have any available units?
715 SAN VICENTE has a unit available for $10,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 715 SAN VICENTE have?
Some of 715 SAN VICENTE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 715 SAN VICENTE currently offering any rent specials?
715 SAN VICENTE isn't currently offering any rent specials.
Is 715 SAN VICENTE pet-friendly?
No, 715 SAN VICENTE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Santa Monica.
Does 715 SAN VICENTE offer parking?
Yes, 715 SAN VICENTE does offer parking.
Does 715 SAN VICENTE have units with washers and dryers?
Yes, 715 SAN VICENTE offers units with in unit laundry.
Does 715 SAN VICENTE have a pool?
No, 715 SAN VICENTE does not have a pool.
Does 715 SAN VICENTE have accessible units?
No, 715 SAN VICENTE does not have accessible units.
Does 715 SAN VICENTE have units with dishwashers?
No, 715 SAN VICENTE does not have units with dishwashers.
Does 715 SAN VICENTE have units with air conditioning?
No, 715 SAN VICENTE does not have units with air conditioning.
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