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Santa Monica, CA
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2009 6th
Last updated February 19 2020 at 9:44 AM

2009 6th

2009 6th Street · No Longer Available
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Location

2009 6th Street, Santa Monica, CA 90405
Ocean Park

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
SANTA MONICA /OCEAN PARK FULLY FURNISHEDOR UNFURNISHED DISHES, LINENS T.V. ETC.
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INCLUDED ARE A WASHER AND DRYER, A STOVE, DISHWASHER AND A REFRIGERATOR. THERE IS PARKING IN THE DRIVEWAY AS WELL AS PERMIT PARKING ON THE STREET.FURNISHED
I AM THE OWNER OF THIS PROPERTY. THE SECURITY DEPOSIT DEPENDS ON THE LEASE TERM. LONG TERM PAYS OWN UTILITIES.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2009 6th have any available units?
2009 6th doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Santa Monica, CA.
What amenities does 2009 6th have?
Some of 2009 6th's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2009 6th currently offering any rent specials?
2009 6th is not currently offering any rent specials.
Is 2009 6th pet-friendly?
No, 2009 6th is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Santa Monica.
Does 2009 6th offer parking?
Yes, 2009 6th offers parking.
Does 2009 6th have units with washers and dryers?
Yes, 2009 6th offers units with in unit laundry.
Does 2009 6th have a pool?
No, 2009 6th does not have a pool.
Does 2009 6th have accessible units?
No, 2009 6th does not have accessible units.
Does 2009 6th have units with dishwashers?
Yes, 2009 6th has units with dishwashers.
Does 2009 6th have units with air conditioning?
No, 2009 6th does not have units with air conditioning.
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