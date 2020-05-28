4691 SANTA CRUZ AVE

Amenities
LARGE OCEAN BEACH VIEW HOME - BEAUTIFULLY UPGRADED 4 BEDROOM 3 BATH HOME IN THE HEART OF OCEAN BEACH. DOWNSTAIRS ENJOY 3 BEDROOMS , 2 BATH PLUS FAMILY ROOM, WET BAR WITH FULL SIZE FRIDGE AND SINK AREA. JUST ADD A MICROWAVE AND YOU HAVE A SECOND KITCHEN AREA.
2ND FLOOR ENJOY BEAUTIFUL OCEAN VIEWS FROM THE LIVING ROOM WITH FIREPLACE, KITCHEN, LARGE BEDROOM AND FULL BATH.
KITCHEN AND BATHROOMS ARE COMPLETELY REMODELED. ALL NEW LAMINATE FLOORING. TANKLESS WATER HEATER, STAINLESS APPLIANCES, 2 REFRIGERATORS. INTERIOR LAUNDRY WITH WASHER DRYER.
LARGE BALCONY OFF LIVING ROOM WITH WONDERFUL OCEAN VIEWS. SMALL PRIVATE PATIO OFF DOWNSTAIRS FAMILY ROOM.
2 CAR GARAGE.
1 YEAR LEASE REQUIRED
MAY ACCEPT PET UPON APPROVAL WITH PET REFERENCES
RENTAL CRITERIA
INCOME 3X THE MONTHLY RENT (VERIFIED BY 1099, W2, TAX RETURNS)
EXCELLENT RENTAL REFERENCES
EXCELLENT CREDIT
APPLICATION FEE IS $40 PP. $60 MARRIED COUPLE
(RLNE4785722)