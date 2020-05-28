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4691 SANTA CRUZ AVE
Last updated April 10 2019 at 10:23 AM

4691 SANTA CRUZ AVE

4691 Santa Cruz Avenue · No Longer Available
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Location

4691 Santa Cruz Avenue, San Diego, CA 92107
Ocean Beach

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
LARGE OCEAN BEACH VIEW HOME - BEAUTIFULLY UPGRADED 4 BEDROOM 3 BATH HOME IN THE HEART OF OCEAN BEACH. DOWNSTAIRS ENJOY 3 BEDROOMS , 2 BATH PLUS FAMILY ROOM, WET BAR WITH FULL SIZE FRIDGE AND SINK AREA. JUST ADD A MICROWAVE AND YOU HAVE A SECOND KITCHEN AREA.

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LARGE BALCONY OFF LIVING ROOM WITH WONDERFUL OCEAN VIEWS. SMALL PRIVATE PATIO OFF DOWNSTAIRS FAMILY ROOM.

2 CAR GARAGE.

1 YEAR LEASE REQUIRED
MAY ACCEPT PET UPON APPROVAL WITH PET REFERENCES

RENTAL CRITERIA

INCOME 3X THE MONTHLY RENT (VERIFIED BY 1099, W2, TAX RETURNS)
EXCELLENT RENTAL REFERENCES
EXCELLENT CREDIT

APPLICATION FEE IS $40 PP. $60 MARRIED COUPLE

(RLNE4785722)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4691 SANTA CRUZ AVE have any available units?
4691 SANTA CRUZ AVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Diego, CA.
How much is rent in San Diego, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Diego Rent Report.
What amenities does 4691 SANTA CRUZ AVE have?
Some of 4691 SANTA CRUZ AVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4691 SANTA CRUZ AVE currently offering any rent specials?
4691 SANTA CRUZ AVE is not currently offering any rent specials.
Is 4691 SANTA CRUZ AVE pet-friendly?
Yes, 4691 SANTA CRUZ AVE is pet friendly.
Does 4691 SANTA CRUZ AVE offer parking?
Yes, 4691 SANTA CRUZ AVE offers parking.
Does 4691 SANTA CRUZ AVE have units with washers and dryers?
Yes, 4691 SANTA CRUZ AVE offers units with in unit laundry.
Does 4691 SANTA CRUZ AVE have a pool?
No, 4691 SANTA CRUZ AVE does not have a pool.
Does 4691 SANTA CRUZ AVE have accessible units?
No, 4691 SANTA CRUZ AVE does not have accessible units.
Does 4691 SANTA CRUZ AVE have units with dishwashers?
No, 4691 SANTA CRUZ AVE does not have units with dishwashers.
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