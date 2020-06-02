Amenities
1932 MISSOURI STREET, UNIT 2 SAN DIEGO, CA 92109
2 BEDROOM, 21/2 BATH LUXURY CONDOMINIUM, TOWNHOUSE
2 FIREPLACES, WET BAR and a PRIVATE PATIO
TOWNHOUSE HAS NEWER CARPETS, FRESH PAINT AND HAS BEEN PROFESSIONALLY CLEANED
THIS IS A SMOKE FREE PROPERTY
APPLIANCES INCLUDE NEWER STAINLESS-STEEL COOKING RANGE, MICROWAVE, REFRIGERATOR/FREEZER and DISHWASHER. THERE IS ALSO A TRASH COMPACTOR and STACKED WASHER/DRYER IN THE UNIT
THIS IS A QUAINT, PROFESSIONALLY MANAGED, 5 UNIT TOWNHOUSE COMPLEX, LOCATED IN A VERY QUIET NEIGHBORHOOD IN PACIFIC BEACH. THE STREET ENDS IN A CUL-DE-SAC SO THERE IS NO THROUGH TRAFFIC.
AN EASY WALK TO ALL AMENITIES, INCLUDING THE BEACH, KATE SESSIONS PARK & THE HIGHLY ACCLAIMED KATE SESSIONS ELEMENTARY SCHOOL
OPEN, ASSIGNED OFF STREET PARKING FOR 2 VEHICLES AT REAR OF BUILDING. PARKING SPACES ARE IN TANDEM WITH ALLEY ACCESS
RENTAL RATE: $2,895 / MONTH. ONE YEAR OCCUPANCY REQUESTED
(Will consider shorter term occupancy with $105 increase in monthly rent)
OWNER/LANDLORD PAYS FOR THE COST OF WATER, SEWER, TRASH PICK UP, and COMMON AREA LANDSCAPE MAINTENANCE. RESIDENTS ARE RESPONSIBLE FOR GAS & ELECTRIC ($60+/-/Mo.), PHONE, CABLE TV and MAINTAINING THE PRIVATE PATIO AREA
SECURITY DEPOSIT OF $2,000 CAN BE SPLIT ON APPROVED CREDIT
SMALL PETS CONSIDERED WITH A PET AGREEMENT
AVAILABLE FOR IMMEDIATE OCCUPANCY
PLEASE CALL BARRY @ FOR APPOINTMENT TO VIEW INTERIOR
Missouri 2 Flyer March 2020