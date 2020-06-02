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1932 Missouri Street
Last updated March 26 2020 at 8:46 AM

1932 Missouri Street

1932 Missouri Street · (201) 845-7300
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Location

1932 Missouri Street, San Diego, CA 92109
Pacific Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY Sublet

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,895

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1050 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
1932 MISSOURI STREET, UNIT 2 SAN DIEGO, CA 92109

2 BEDROOM, 21/2 BATH LUXURY CONDOMINIUM, TOWNHOUSE
2 FIREPLACES, WET BAR and a PRIVATE PATIO

TOWNHOUSE HAS NEWER CARPETS, FRESH PAINT AND HAS BEEN PROFESSIONALLY CLEANED

THIS IS A SMOKE FREE PROPERTY

APPLIANCES INCLUDE NEWER STAINLESS-STEEL COOKING RANGE, MICROWAVE, REFRIGERATOR/FREEZER and DISHWASHER. THERE IS ALSO A TRASH COMPACTOR and STACKED WASHER/DRYER IN THE UNIT

THIS IS A QUAINT, PROFESSIONALLY MANAGED, 5 UNIT TOWNHOUSE COMPLEX, LOCATED IN A VERY QUIET NEIGHBORHOOD IN PACIFIC BEACH. THE STREET ENDS IN A CUL-DE-SAC SO THERE IS NO THROUGH TRAFFIC.

AN EASY WALK TO ALL AMENITIES, INCLUDING THE BEACH, KATE SESSIONS PARK & THE HIGHLY ACCLAIMED KATE SESSIONS ELEMENTARY SCHOOL

OPEN, ASSIGNED OFF STREET PARKING FOR 2 VEHICLES AT REAR OF BUILDING. PARKING SPACES ARE IN TANDEM WITH ALLEY ACCESS

RENTAL RATE: $2,895 / MONTH. ONE YEAR OCCUPANCY REQUESTED
(Will consider shorter term occupancy with $105 increase in monthly rent)

OWNER/LANDLORD PAYS FOR THE COST OF WATER, SEWER, TRASH PICK UP, and COMMON AREA LANDSCAPE MAINTENANCE. RESIDENTS ARE RESPONSIBLE FOR GAS & ELECTRIC ($60+/-/Mo.), PHONE, CABLE TV and MAINTAINING THE PRIVATE PATIO AREA

SECURITY DEPOSIT OF $2,000 CAN BE SPLIT ON APPROVED CREDIT

SMALL PETS CONSIDERED WITH A PET AGREEMENT

AVAILABLE FOR IMMEDIATE OCCUPANCY

PLEASE CALL BARRY @ FOR APPOINTMENT TO VIEW INTERIOR
Missouri 2 Flyer March 2020

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1932 Missouri Street have any available units?
1932 Missouri Street has a unit available for $2,895 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in San Diego, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Diego Rent Report.
What amenities does 1932 Missouri Street have?
Some of 1932 Missouri Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1932 Missouri Street currently offering any rent specials?
1932 Missouri Street isn't currently offering any rent specials.
Is 1932 Missouri Street pet-friendly?
Yes, 1932 Missouri Street is pet friendly.
Does 1932 Missouri Street offer parking?
Yes, 1932 Missouri Street does offer parking.
Does 1932 Missouri Street have units with washers and dryers?
Yes, 1932 Missouri Street offers units with in unit laundry.
Does 1932 Missouri Street have a pool?
No, 1932 Missouri Street does not have a pool.
Does 1932 Missouri Street have accessible units?
No, 1932 Missouri Street does not have accessible units.
Does 1932 Missouri Street have units with dishwashers?
Yes, 1932 Missouri Street has units with dishwashers.
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