All apartments in San Diego
Find more places like 1720 29th St.
How many bedrooms do you need?
Home
/
San Diego, CA
/
1720 29th St
Last updated February 13 2020 at 12:33 PM

1720 29th St

1720 29th Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
San Diego
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
2 Bedrooms
See all

Location

1720 29th Street, San Diego, CA 92102
South Park

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
pet friendly
air conditioning
furnished
Unit Amenities
air conditioning
furnished
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
Property Amenities
pet friendly
SOUTH PARK BEAUTIFUL FURNISHED HOME - FULLY FURNISHED 5 BEDROOM HOME, 1 FULL BATHROOM, 1 3/4 BATHROOM AND 1 1/2 BATHROOM. SHARED PATIO AND LAUNDRY. LOCATED IN THE HEART OF SOUTH PARK. GRANITE COUNTERS, HARDWOOD FLOORS, MOBILE A/C UNITS. WATER/SEWER, GAS/ELECTRICITY ARE PRORATED AND BILLED SEPARATELY BASED ON NUMBER OF OCCUPANTS. GARDENER IS INCLUDED. PLENTY OF STREET PARKING. WALKING DISTANCE TO RESTAURANTS, SHOPPING AND BARS. BEAUTIFUL FRIENDLY NEIGHBORHOOD CLOSE TO GASLAMP, BALBOA PARK, SAN DIEGO ZOO.

SMALL DOG ON APPROVAL INCREASED DEP REQUIRED

OWNER LIVES IN DETACHED BACK UNIT AND SHARES LAUNDRY AND PATIO.

RENTAL CRITERIA

AVAIL 2-5-20

INCOME 3X MONTLY RENT
EXCELLENT CREDIT
EXCELLENT REFERENCES

$40 PP CREDIT CHECK

No Cats Allowed

(RLNE5395373)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1720 29th St have any available units?
1720 29th St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Diego, CA.
How much is rent in San Diego, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Diego Rent Report.
What amenities does 1720 29th St have?
Some of 1720 29th St's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1720 29th St currently offering any rent specials?
1720 29th St is not currently offering any rent specials.
Is 1720 29th St pet-friendly?
Yes, 1720 29th St is pet friendly.
Does 1720 29th St offer parking?
No, 1720 29th St does not offer parking.
Does 1720 29th St have units with washers and dryers?
No, 1720 29th St does not offer units with in unit laundry.
Does 1720 29th St have a pool?
No, 1720 29th St does not have a pool.
Does 1720 29th St have accessible units?
No, 1720 29th St does not have accessible units.
Does 1720 29th St have units with dishwashers?
No, 1720 29th St does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
Helpful Articles
5 Tips for Finding the Perfect Roommate
How Long Does it Take to Find an Apartment?
11 Questions to Ask Potential Roommates
Differences Between Studio and Efficiency Apartments
How to Write a Rental Reference Letter from a Roommate (sample)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

IMT Sorrento Valley
11102 Caminito Alvarez
San Diego, CA 92126
Entrada Apartments
453 13th St
San Diego, CA 92101
Valentina by Alta
1919 Pacific Highway
San Diego, CA 92101
Hanover Mission Valley
6161 Fairmount Avenue
San Diego, CA 92120
Ariva
4855 Ariva Way #130
San Diego, CA 92123
Esprit Villas
9830 Reagan Rd
San Diego, CA 92126
Nobel Court
3707 Nobel Dr
San Diego, CA 92122
The Villas at Camino Bernardo
11203 Paseo Montanoso
San Diego, CA 92127

Similar Pages

San Diego 1 BedroomsSan Diego 2 Bedrooms
San Diego Apartments with ParkingSan Diego Pet Friendly Places
San Diego Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Chula Vista, CAIrvine, CAEscondido, CAOceanside, CA
Corona, CACarlsbad, CAVista, CAMission Viejo, CA
San Marcos, CALa Mesa, CAEl Cajon, CALake Forest, CA

Nearby Neighborhoods

Mira MesaUniversity CityCarmel Valley
Pacific BeachEast VillageLa Jolla
Rancho PenasquitosRancho Bernardo

Apartments Near Colleges

University of California-San DiegoSan Diego City College
San Diego Mesa CollegeSan Diego Miramar College
San Diego State University