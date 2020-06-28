913 SHENANDOAH Street

Amenities
WARM AND CHARMING CLASSIC SPANISH DUPLEX ADJACENT TO BEVERLY HILLS IN THE DESIRABLE PICO/ROBERTSON NEIGHBORHOOD OF LOS ANGELES. FLOODED WITH NATURAL LIGHT AND CHARM. UNIT INCLUDES TWO BEDROOMS, ONE BATH, FORMAL DINING ROOM, LIVING ROOM, BREAKFAST NOOK, FIREPLACE, CENTRAL HEAT, HARDWOOD FLOOR, WALK-IN CLOSET AND WASHER & DRYER. UNIT HAS SEPARATE METER FOR GAS AND ELECTRICITY. PLUS A BEAUTIFUL SWIMMING POOL WITH SPA AND FRUIT TREES IN THE BACKYARD. CONVENIENTLY LOCATED WITHIN WALKING DISTANCE TO SHOPS AND RESTAURANTS ON TRENDY ROBERTSON BLVD.