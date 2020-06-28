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913 SHENANDOAH Street
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913 SHENANDOAH Street

913 South Shenandoah Street · No Longer Available
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Location

913 South Shenandoah Street, Los Angeles, CA 90035
South Robertson

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
walk in closets
pool
hot tub
fireplace
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
pool
hot tub
WARM AND CHARMING CLASSIC SPANISH DUPLEX ADJACENT TO BEVERLY HILLS IN THE DESIRABLE PICO/ROBERTSON NEIGHBORHOOD OF LOS ANGELES. FLOODED WITH NATURAL LIGHT AND CHARM. UNIT INCLUDES TWO BEDROOMS, ONE BATH, FORMAL DINING ROOM, LIVING ROOM, BREAKFAST NOOK, FIREPLACE, CENTRAL HEAT, HARDWOOD FLOOR, WALK-IN CLOSET AND WASHER & DRYER. UNIT HAS SEPARATE METER FOR GAS AND ELECTRICITY. PLUS A BEAUTIFUL SWIMMING POOL WITH SPA AND FRUIT TREES IN THE BACKYARD. CONVENIENTLY LOCATED WITHIN WALKING DISTANCE TO SHOPS AND RESTAURANTS ON TRENDY ROBERTSON BLVD.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 913 SHENANDOAH Street have any available units?
913 SHENANDOAH Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 913 SHENANDOAH Street have?
Some of 913 SHENANDOAH Street's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 913 SHENANDOAH Street currently offering any rent specials?
913 SHENANDOAH Street is not currently offering any rent specials.
Is 913 SHENANDOAH Street pet-friendly?
No, 913 SHENANDOAH Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 913 SHENANDOAH Street offer parking?
No, 913 SHENANDOAH Street does not offer parking.
Does 913 SHENANDOAH Street have units with washers and dryers?
Yes, 913 SHENANDOAH Street offers units with in unit laundry.
Does 913 SHENANDOAH Street have a pool?
Yes, 913 SHENANDOAH Street has a pool.
Does 913 SHENANDOAH Street have accessible units?
No, 913 SHENANDOAH Street does not have accessible units.
Does 913 SHENANDOAH Street have units with dishwashers?
No, 913 SHENANDOAH Street does not have units with dishwashers.
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