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880 West 1ST Street
Last updated February 5 2020 at 10:38 PM

880 West 1ST Street

880 East 1st Street · No Longer Available
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Location

880 East 1st Street, Los Angeles, CA 90012
Historic Cultural

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
elevator
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 880 West 1ST Street have any available units?
880 West 1ST Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 880 West 1ST Street have?
Some of 880 West 1ST Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 880 West 1ST Street currently offering any rent specials?
880 West 1ST Street is not currently offering any rent specials.
Is 880 West 1ST Street pet-friendly?
No, 880 West 1ST Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 880 West 1ST Street offer parking?
Yes, 880 West 1ST Street offers parking.
Does 880 West 1ST Street have units with washers and dryers?
No, 880 West 1ST Street does not offer units with in unit laundry.
Does 880 West 1ST Street have a pool?
Yes, 880 West 1ST Street has a pool.
Does 880 West 1ST Street have accessible units?
No, 880 West 1ST Street does not have accessible units.
Does 880 West 1ST Street have units with dishwashers?
Yes, 880 West 1ST Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
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