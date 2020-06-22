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7861 N Fluffy Duckling Lane
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

7861 N Fluffy Duckling Lane

7861 N Fluffy Duckling Lane · No Longer Available
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Location

7861 N Fluffy Duckling Lane, Los Angeles, CA 91306
Winnetka

Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
stainless steel
walk in closets
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
granite counters
hardwood floors
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
bbq/grill
ABSOLUTELY GORGEOUS HOME! THIS HOME FEATURES 4 BEDROOMS AND 3 BATHS, WITH DECORATOR TOUCHES THROUGHOUT! THIS HOME BOASTS AN OPEN FLOOR PLAN, WITH GRANITE COUNTER TOPS AND ISLAND, STAINLESS STEEL APPLIANCES, AND MAPLE CABINETRY. SEPARATE LIVING, DINING AND FAMILY ROOM, WITH HAND FINISHED HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT. HUGE MASTER SUITE OFFERS AN EN SUITE BATHROOM WITH CUSTOM TILE AND MOSAICS, SLAB MARBLE COUNTER TOP, DOUBLE SINKS, OVER-SIZED SHOWER, AND A WALK IN CLOSET. OTHER INTERIOR AMENITIES INCLUDE: VAULTED CEILINGS, CENTRAL AC/HEAT, TANK-LESS WATER HEATER, GAS FIREPLACE, INDOOR LAUNDRY ROOM ON 2ND FLOOR. EXTERIOR FEATURES INCLUDE: DUAL GLAZED HIGH EFFICIENCY VINYL FRAMED WINDOWS, MASONRY VENEER, PAVED DRIVEWAYS, WOOD REAR AND SIDE YARD FENCING, AND ALUMINUM RAIN GUTTERS! STEP OUTSIDE AND ENJOY A BEAUTIFUL OUTDOOR GAZEBO WITH A GREAT BBQ AREA! CENTRALLY LOCATED, ONLY MINUTES TO PARKS, SCHOOLS, RESTAURANTS, AND FREEWAYS!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7861 N Fluffy Duckling Lane have any available units?
7861 N Fluffy Duckling Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 7861 N Fluffy Duckling Lane have?
Some of 7861 N Fluffy Duckling Lane's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7861 N Fluffy Duckling Lane currently offering any rent specials?
7861 N Fluffy Duckling Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 7861 N Fluffy Duckling Lane pet-friendly?
No, 7861 N Fluffy Duckling Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 7861 N Fluffy Duckling Lane offer parking?
No, 7861 N Fluffy Duckling Lane does not offer parking.
Does 7861 N Fluffy Duckling Lane have units with washers and dryers?
No, 7861 N Fluffy Duckling Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 7861 N Fluffy Duckling Lane have a pool?
No, 7861 N Fluffy Duckling Lane does not have a pool.
Does 7861 N Fluffy Duckling Lane have accessible units?
No, 7861 N Fluffy Duckling Lane does not have accessible units.
Does 7861 N Fluffy Duckling Lane have units with dishwashers?
No, 7861 N Fluffy Duckling Lane does not have units with dishwashers.
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