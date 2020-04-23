All apartments in Los Angeles
Find more places like 6652 WHITLEY Terrace.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
6652 WHITLEY Terrace
Last updated April 10 2020 at 9:58 PM

6652 WHITLEY Terrace

6652 Whitley Terrace · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
Hollywood Hills West
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

6652 Whitley Terrace, Los Angeles, CA 90068
Hollywood Hills West

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
guest suite
Unit Amenities
dishwasher
furnished
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
guest suite
hot tub
SPECTACULAR CITY LIGHTS VIEW IN PRESTIGIOUS WHITLEY HEIGHTS. FURNISHED AND REMODELED THROUGHOUT. LARGE GOURMET KITCHEN WITH WOLF RANGE. ALL BEDROOMS HAVE SEPARATE BATHROOMS WITH MARBLE OR CAESAR STONE COUNTER TOPS. SEPARATE ENTRANCE TO GUEST SUITE WITH KITCHEN AND CITY VIEW. TWO LARGE BALCONIES, TWO FLAGSTONE OPEN PATIOS AND TWO LARGE VIEW DECKS, ONE WITH JACUZZI TUB/GAZEBO. PULL OUT PARKING FOR 2 CARS AND PLENTY OF STREET PARKING FOR GUESTS. LUSH LANDSCAPING IN QUIET NEIGHBORHOOD. AVAILABLE FOR MONTHLY OR ANNUAL LEASE. FURNITURE MAY BE DIFFERENT THAN IN PHOTOS

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6652 WHITLEY Terrace have any available units?
6652 WHITLEY Terrace doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 6652 WHITLEY Terrace have?
Some of 6652 WHITLEY Terrace's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6652 WHITLEY Terrace currently offering any rent specials?
6652 WHITLEY Terrace is not currently offering any rent specials.
Is 6652 WHITLEY Terrace pet-friendly?
No, 6652 WHITLEY Terrace is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 6652 WHITLEY Terrace offer parking?
Yes, 6652 WHITLEY Terrace offers parking.
Does 6652 WHITLEY Terrace have units with washers and dryers?
Yes, 6652 WHITLEY Terrace offers units with in unit laundry.
Does 6652 WHITLEY Terrace have a pool?
No, 6652 WHITLEY Terrace does not have a pool.
Does 6652 WHITLEY Terrace have accessible units?
No, 6652 WHITLEY Terrace does not have accessible units.
Does 6652 WHITLEY Terrace have units with dishwashers?
Yes, 6652 WHITLEY Terrace has units with dishwashers.
Helpful Articles
Budgeting Tips: A Breakdown of Renter Expenses
Renting vs Buying an Apartment
Best Practices for Choosing a Neighborhood for a Family
Need a Roommate Agreement? (Template)
How to Find a Sublet
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Kester
5057 Kester Avenue
Los Angeles, CA 91403
Chateau Encino
5447 White Oak Avenue
Los Angeles, CA 91316
Independence Plaza
8735 Independence Ave
Los Angeles, CA 91304
Catalina
3930 Laurel Canyon Boulevard
Los Angeles, CA 91604
Vision on Wilshire
6245 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90048
Mira
21425 Vanowen Street
Los Angeles, CA 91303
Lake Balboa
15716 Saticoy Street
Los Angeles, CA 91406
Mariposa on 3rd
269 Mariposa Avenue
Los Angeles, CA 90004

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College