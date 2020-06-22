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630 North GRAND Avenue
Last updated May 31 2019 at 6:05 AM

630 North GRAND Avenue

630 N Grand Ave · No Longer Available
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Location

630 N Grand Ave, Los Angeles, CA 90012
Historic Cultural

Amenities

on-site laundry
hardwood floors
dishwasher
garage
air conditioning
elevator
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
Property Amenities
elevator
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 630 North GRAND Avenue have any available units?
630 North GRAND Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 630 North GRAND Avenue have?
Some of 630 North GRAND Avenue's amenities include on-site laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 630 North GRAND Avenue currently offering any rent specials?
630 North GRAND Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 630 North GRAND Avenue pet-friendly?
No, 630 North GRAND Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 630 North GRAND Avenue offer parking?
Yes, 630 North GRAND Avenue offers parking.
Does 630 North GRAND Avenue have units with washers and dryers?
No, 630 North GRAND Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 630 North GRAND Avenue have a pool?
No, 630 North GRAND Avenue does not have a pool.
Does 630 North GRAND Avenue have accessible units?
No, 630 North GRAND Avenue does not have accessible units.
Does 630 North GRAND Avenue have units with dishwashers?
Yes, 630 North GRAND Avenue has units with dishwashers.
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