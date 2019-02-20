All apartments in Los Angeles
Find more places like 5840 Valerie Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
5840 Valerie Avenue
Last updated June 13 2020 at 5:37 AM

5840 Valerie Avenue

5840 Valerie Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
Woodland Hills-Warner Center
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

5840 Valerie Avenue, Los Angeles, CA 91367
Woodland Hills-Warner Center

Amenities

in unit laundry
garage
recently renovated
fireplace
refrigerator
Unit Amenities
fireplace
in unit laundry
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
GORGEOUS ONE-STORY HOUSE IN THE UPSCALE WOODLAND HILLS NEIGHBORHOOD; DOUBLE DOORS OPEN TO SPACIOUS LIVING ROOM AND FORMAL DINING ROOM WITH CATHEDRAL CEILING; LAMINATED FLOORING THROUGHOUT; FLOOR-TO-CEILING FIREPLACE IN LIVING ROOM; KITCHEN UPDATED WITH ISLAND BREAKFAST BAR, QUARTZ COUNTER TOPS, AND NEWER APPLIANCES; ADDITIONAL ROOM ADJACENT TO THE KITCHEN CAN BE USED AS DINING AREA OR FAMILY ROOM; SEPARATE LAUNDRY/UTILITY/PANTRY ROOM WITH ACCESS TO THE 2-CAR GARAGE; 4 GOOD-SIZED BEDROOMS WITH MASTER SUITE; ONE HALLWAY FULL BATH AND SHOWER IN THE MASTER SUITE; REFRIGERATOR WASHER & DRYER ARE INCLUDED; LARGE BACK YARD WITH MANICURED BUSHES AND FRUIT TREES; EASY ACCESS TO FREEWAY, AWARD-WINNING HIGH SCHOOL AND WARNER CENTER. CALL IVY AT 818-312-0788 FOR SHOWING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5840 Valerie Avenue have any available units?
5840 Valerie Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 5840 Valerie Avenue have?
Some of 5840 Valerie Avenue's amenities include in unit laundry, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5840 Valerie Avenue currently offering any rent specials?
5840 Valerie Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 5840 Valerie Avenue pet-friendly?
No, 5840 Valerie Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 5840 Valerie Avenue offer parking?
Yes, 5840 Valerie Avenue does offer parking.
Does 5840 Valerie Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 5840 Valerie Avenue offers units with in unit laundry.
Does 5840 Valerie Avenue have a pool?
No, 5840 Valerie Avenue does not have a pool.
Does 5840 Valerie Avenue have accessible units?
No, 5840 Valerie Avenue does not have accessible units.
Does 5840 Valerie Avenue have units with dishwashers?
No, 5840 Valerie Avenue does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
9 Tips to Get Cheaper Rent
Short Term Lease or Long Term Lease: Which is Right for You?
How to Get Your Security Deposit Refunded
Micro-Units and Micro-Apartments: What Are They?
5 Tips for Finding the Perfect Roommate
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Independence Plaza
8735 Independence Ave
Los Angeles, CA 91304
Broadway Palace
1026 S Broadway
Los Angeles, CA 90015
Versailles Koreatown
918 S Oxford Ave
Los Angeles, CA 90006
Linea
2455 S Sepulveda Blvd Unit 100
Los Angeles, CA 90064
8742 Orion
8742 Orion Avenue
Los Angeles, CA 91343
Halsted
18402 W Halsted St
Los Angeles, CA 91325
Medici
725 S Bixel St
Los Angeles, CA 90017
501 Mariposa
501 South Mariposa Avenue
Los Angeles, CA 90020

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College