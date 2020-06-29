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4716 Mary Ellen Avenue
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4716 Mary Ellen Avenue

4716 Mary Ellen Avenue · No Longer Available
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Location

4716 Mary Ellen Avenue, Los Angeles, CA 91423
Sherman Oaks

Amenities

patio / balcony
granite counters
pool
air conditioning
fire pit
oven
Unit Amenities
air conditioning
granite counters
oven
patio / balcony
Property Amenities
fire pit
pool
FABULOUS END OF CUL-DE-SAC POOL HOME WITH 4 BDRMS, 3 BATHS AND A/C. HOME HAS A LARGE KITCHEN, GRANITE COUNTER TOPS AND LARGE ISLAND WITH BAR SEATING. DOUBLE OVEN, BUILT-IN APPLIANCES THROUGHOUT KITCHEN. CAPTIVATING COLORS IN THE HOME. OPEN FLOOR CONCEPT WITH A SET-APART FORMAL DINING AREA. LARGE BEDROOMS FOR WHOLE FAMILY TO ENJOY AND RELAX. THE POOL HAS DECORATIVE FOUNTAIN AROUND THE POOL. LARGE COVERED PATIO WITH A PORTABLE GAS FIRE PIT. THIS IS SIMPLY, A WONDERFULLY CUTE HOME THAT IS WALKING DISTANCE TO VENTURA BLVD SHOPPING AND DINING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4716 Mary Ellen Avenue have any available units?
4716 Mary Ellen Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 4716 Mary Ellen Avenue have?
Some of 4716 Mary Ellen Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4716 Mary Ellen Avenue currently offering any rent specials?
4716 Mary Ellen Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 4716 Mary Ellen Avenue pet-friendly?
No, 4716 Mary Ellen Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 4716 Mary Ellen Avenue offer parking?
No, 4716 Mary Ellen Avenue does not offer parking.
Does 4716 Mary Ellen Avenue have units with washers and dryers?
No, 4716 Mary Ellen Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 4716 Mary Ellen Avenue have a pool?
Yes, 4716 Mary Ellen Avenue has a pool.
Does 4716 Mary Ellen Avenue have accessible units?
No, 4716 Mary Ellen Avenue does not have accessible units.
Does 4716 Mary Ellen Avenue have units with dishwashers?
No, 4716 Mary Ellen Avenue does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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