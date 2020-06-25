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449 North SPAULDING
Last updated June 25 2019 at 2:15 AM

449 North SPAULDING

449 North Spaulding Avenue · No Longer Available
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Location

449 North Spaulding Avenue, Los Angeles, CA 90036
Mid-City West

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
THIS APARTMENT HOME IS LIKE A HUGE PRIVATE HOME AND A FRONT APARTMENT IN A VERY QUAINT SMALL FOUR UNIT BUILDING. THE SQUARE FOOTAGE IS APPROXIMATELY 1400 SQ. FEET WITH SOARING CEILINGS, HARDWOO FLOORS AND A GORGEOUS REMODELED GRANITE KITCHEN....THE LIVINGROOM IS HUGE HUGE HUGE AND THE APT HAS A PRIVATE DININGROOM AND KITCHEN WITH EATING AREA. A FULL LAUNDRY ROOM INSIDE THIS APARTMEN WITH WASHER AN DRYER. FRENCH WINDOWS THROUGHOUT, CENTRAL AIR AND HEAT AND HUGE BEDROOMS. BRIGHT AND IMMACULET WALK TO BEVERLY CENTER, THE GROVE AND MELROSE. THE BUILDING HAS A SECURITY FRONT ENTRANCE AND IS OLD WORLD CHARM WITH GORGEOUS TREES AND LANDSCAPING. THE SECOND BATH IS VERY LARGE AND HAS A TOILET AND SINK. MAIN BATH HAS A BATH, SHOWER, TOILET AND SINK. PERFECT HUGE HOME FOR ROOOMATES.....VERY TRENDY NEIGHBORHOOD. VERY WELL MAINTAINED BUILDING WITH A BEAUTIFUL HALLWAY WITH RICH STONE FLOORS AND RICH DARK WOOD BANNISTER. THIS IS A VERY CHIC BUILDING , AND MORE LIKE A HOME

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 449 North SPAULDING have any available units?
449 North SPAULDING doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 449 North SPAULDING have?
Some of 449 North SPAULDING's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 449 North SPAULDING currently offering any rent specials?
449 North SPAULDING is not currently offering any rent specials.
Is 449 North SPAULDING pet-friendly?
No, 449 North SPAULDING is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 449 North SPAULDING offer parking?
Yes, 449 North SPAULDING offers parking.
Does 449 North SPAULDING have units with washers and dryers?
Yes, 449 North SPAULDING offers units with in unit laundry.
Does 449 North SPAULDING have a pool?
No, 449 North SPAULDING does not have a pool.
Does 449 North SPAULDING have accessible units?
No, 449 North SPAULDING does not have accessible units.
Does 449 North SPAULDING have units with dishwashers?
Yes, 449 North SPAULDING has units with dishwashers.
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