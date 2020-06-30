All apartments in Los Angeles
Find more places like 4331 Burns Ave.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
4331 Burns Ave
Last updated February 12 2020 at 12:45 PM

4331 Burns Ave

4331 Burns Ave · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
East Hollywood
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

4331 Burns Ave, Los Angeles, CA 90029
East Hollywood

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
pet friendly
parking
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
HARD WOOD FLOORS, A PRIVATE YARD, AND 2 PARKING SPOTS!! WHO COULD ASK FOR ANYTHING MORE?? . - AN OASIS - LIGHT FILLED AND SURROUNDED BY GREEN. TUCKED IN BACK OF PROPERTY.

SIT ON THE PORCH AND DRINK TEA OR A HAZY IPA.. PRIVACY ABOUNDS!!

STONES THROW FROM THE HEART OF SILVER LAKE

SQIRL, SMOG CUTTER, THE VIRGIL, CAFECITO ORGANICO, PAW PAW RECORDS, VIRGIL NORMAL, BREAKFAST BAR, EQUAL PARTS, MARKETS, JUICE SHOP... THE LIST GOES ON!!

* BRAND NEW EVERYTHING!

* WASHER DRYER IN UNIT!!

* STAINLESS STEEL APPLIANCES!!

* NATURAL WOOD FLOORING!!

* GRANITE COUNTERTOPS!!

* CLOSETS GALORE!!

* PERFECT OFFICE NOOK!!

* GORGEOUS LANDSCAPING!!

* PET FRIENDLY!! BRING YOUR EMU!!

TEXT NOAM @ 213-220-9509 TO SET UP A SHOWING

(RLNE4508264)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4331 Burns Ave have any available units?
4331 Burns Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 4331 Burns Ave have?
Some of 4331 Burns Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4331 Burns Ave currently offering any rent specials?
4331 Burns Ave is not currently offering any rent specials.
Is 4331 Burns Ave pet-friendly?
Yes, 4331 Burns Ave is pet friendly.
Does 4331 Burns Ave offer parking?
Yes, 4331 Burns Ave offers parking.
Does 4331 Burns Ave have units with washers and dryers?
Yes, 4331 Burns Ave offers units with in unit laundry.
Does 4331 Burns Ave have a pool?
No, 4331 Burns Ave does not have a pool.
Does 4331 Burns Ave have accessible units?
No, 4331 Burns Ave does not have accessible units.
Does 4331 Burns Ave have units with dishwashers?
No, 4331 Burns Ave does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Helpful Articles
7 Amenities That Will Make You Want to Rent Forever
Accessible Housing and Renting with a Disability – FAQs
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
How to Negotiate a Lease Renewal for Your Apartment
Rent vs Buy: Advantages of Renting a Home as a Family
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

sunset vine
1555 Vine St
Los Angeles, CA 90028
Park West
9400 La Tijera Blvd
Los Angeles, CA 90045
Glo
1050 Wilshire Blvd
Los Angeles, CA 90017
4140 & 4136 Grandview Blvd
4136 Grand View Boulevard
Los Angeles, CA 90066
5611 Carlton Way
5611 Carlton Way
Los Angeles, CA 90028
Ava Studio City
10979 Bluffside Dr
Los Angeles, CA 91604
Cahuenga Heights
2104 N Cahuenga Blvd
Los Angeles, CA 90068
The Highland at Sherman Oaks
4355 Sepulveda Blvd
Los Angeles, CA 91403

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College