All apartments in Los Angeles
Find more places like 3460 STONER AVE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
3460 STONER AVE
Last updated December 28 2019 at 7:55 AM

3460 STONER AVE

3460 Stoner Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
Mar Vista
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

3460 Stoner Avenue, Los Angeles, CA 90066
Mar Vista

Amenities

w/d hookup
hardwood floors
dishwasher
garage
fireplace
accessible
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
range
refrigerator
w/d hookup
Property Amenities
accessible
parking
garage
HOME NESTLED IN THE MAR VISTA HILLS. - KEYS AVAILABLE FOR PICK UP AT MILLER & DESATNIK
3 BEDROOM APARTMENT + BONUS ROOM
LARGE PRIVATE HOUSE ON QUIET ST HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT WASHER & DRYER HOOKUP CARPET IN BEDROOMS FRIDGE, STOVE, & DISHWASHER, FIREPLACE. 2 CAR GARAGE BACK YARD EXCELLENT LOCATION.

TO VIEW THIS UNIT YOU MAY BORROW KEYS AT OUR OFFICE:
MILLER & DESATNIK MANAGEMENT CO.
3623 MOTOR AVE. LOS ANGELES, CA 90034
310-838-1828
REFUNDABLE $40 CASH DEPOSIT IS REQUIRED (YOU MAY BORROW 1-4 SET OF KEYS WITH ONE DEPOSIT)
MONDAY-FRIDAY: 9AM-4PM, AND RETURN THEM BY 5PM
SATURDAY : 11AM-3PM AND RETURN THEM BY 4PM
OUR OFFICE HOURS ARE
MONDAY-FRIDAY: 9AM TO 5PM
SATURDAY: 11AM TO 4PM
FOR OUR COMPLETE VACANCY LISTING
PLEASE VISIT OUR FREE WEBSITE: WWW.MDRENTS.COM

WE ARE HAPPY TO MAKE REASONABLE ACCOMMODATIONS ALL APPLICANTS WITH DISABILITY UPON REQUEST.YOU CAN MAKE YOUR UNIT DISABILITY ACCESSIBLE UPON REQUEST

(RLNE5307800)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3460 STONER AVE have any available units?
3460 STONER AVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 3460 STONER AVE have?
Some of 3460 STONER AVE's amenities include w/d hookup, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3460 STONER AVE currently offering any rent specials?
3460 STONER AVE is not currently offering any rent specials.
Is 3460 STONER AVE pet-friendly?
No, 3460 STONER AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 3460 STONER AVE offer parking?
Yes, 3460 STONER AVE offers parking.
Does 3460 STONER AVE have units with washers and dryers?
No, 3460 STONER AVE does not offer units with in unit laundry.
Does 3460 STONER AVE have a pool?
No, 3460 STONER AVE does not have a pool.
Does 3460 STONER AVE have accessible units?
Yes, 3460 STONER AVE has accessible units.
Does 3460 STONER AVE have units with dishwashers?
Yes, 3460 STONER AVE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Helpful Articles
What is a Guarantor? 6 Lease Guarantor FAQs
Accessible Housing and Renting with a Disability – FAQs
How to Write a Rental Reference Letter from a Landlord (sample letter)
How to Transfer Utilities to Your New Apartment
Short Term Lease or Long Term Lease: Which is Right for You?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Poinsettia Club
1444 North Poinsettia Place
Los Angeles, CA 90046
Louise Apartments
12449 Louise Avenue
Los Angeles, CA 90066
eaves Warner Center
5727 Canoga Ave
Los Angeles, CA 91367
Alexan Bahay
330 North Westlake Avenue
Los Angeles, CA 90026
Milano Lofts
609 S Grand Ave
Los Angeles, CA 90017
Encino Garden
17730-40 Burbank Boulevard
Los Angeles, CA 91316
Woodland House
22035 Burbank Boulevard
Los Angeles, CA 91367
NMS 1759
1759 Beloit Ave
Los Angeles, CA 90025

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College