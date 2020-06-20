23965 CROSSON DR.

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PRIVATE GUEST HOUSE WITH STUNNING VIEWS - Property Id: 229603
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THIS STUNNING PRIVATE GUEST HOUSE IS LOCATED ON A RESORT LIKE PROPERTY
SURROUNDED BY GORGEOUS TREES AND A LUSH LANDSCAPING.
WAKE UP EACH MORNING TO RELAXING NATURE SOUND OF BIRDS SINGING
AND TO THE MAGNIFICENT VIEWS...
THIS BEAUTIFUL GUEST HOUSE IS SECLUDED,
HAS ITS OWN PRIVATE ENTRANCE
AND A BEAUTIFUL PATIO.
THE GUEST HOUSE FEATURES AN AMAZING SUITE STYLE LAYOUT,
EN-SUITE DESIGNER BEDROOM WITH
A HUGE NEW BATHROOM,
AN OVERSIZE SHOWER,
IT HAS A BRAND NEW KITCHEN,
A FULL SIZE WASHER AND DRYER IN THE UNIT.
ENJOY THE OUTDOOR SEATING
THIS GUEST HOUSE IS FULLY FURNISHED AND EQUIPPED WITH:
Full sized refrigerator
Full sized electric stove/oven
Over the range microwave
Fully equipped kitchen
Bed linens /Towels
Pots and pans/Dishes/Silverware
Coffee maker / TV
PLEASE NOTE:
ALL UTILITIES ARE INCLUDED
WATER, POWER, TRASH, CABLE TV, INTERNET, GAS, GARDENER
THIS IS $300 SAVINGS A MONTH -
SO YOUR RENT COMES OUT TO ONLY $2,050 WITH THIS SAVINGS
CALL 818-835-6461
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/229603
Property Id 229603
No Pets Allowed
(RLNE5589563)