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23965 CROSSON DR.
Last updated April 4 2020 at 4:31 AM

23965 CROSSON DR.

23965 Crosson Drive · No Longer Available
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Location

23965 Crosson Drive, Los Angeles, CA 91367
Woodland Hills-Warner Center

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garbage disposal
recently renovated
some paid utils
microwave
Unit Amenities
furnished
garbage disposal
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
internet access
PRIVATE GUEST HOUSE WITH STUNNING VIEWS - Property Id: 229603

VIEW.... VIEW...VIEW....

THIS STUNNING PRIVATE GUEST HOUSE IS LOCATED ON A RESORT LIKE PROPERTY
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Full sized electric stove/oven
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Fully equipped kitchen
Bed linens /Towels
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ALL UTILITIES ARE INCLUDED
WATER, POWER, TRASH, CABLE TV, INTERNET, GAS, GARDENER

THIS IS $300 SAVINGS A MONTH -
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CALL 818-835-6461
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/229603
Property Id 229603

No Pets Allowed

(RLNE5589563)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 23965 CROSSON DR. have any available units?
23965 CROSSON DR. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 23965 CROSSON DR. have?
Some of 23965 CROSSON DR.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 23965 CROSSON DR. currently offering any rent specials?
23965 CROSSON DR. is not currently offering any rent specials.
Is 23965 CROSSON DR. pet-friendly?
No, 23965 CROSSON DR. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 23965 CROSSON DR. offer parking?
No, 23965 CROSSON DR. does not offer parking.
Does 23965 CROSSON DR. have units with washers and dryers?
Yes, 23965 CROSSON DR. offers units with in unit laundry.
Does 23965 CROSSON DR. have a pool?
No, 23965 CROSSON DR. does not have a pool.
Does 23965 CROSSON DR. have accessible units?
No, 23965 CROSSON DR. does not have accessible units.
Does 23965 CROSSON DR. have units with dishwashers?
No, 23965 CROSSON DR. does not have units with dishwashers.
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