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2325 Frey Avenue
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2325 Frey Avenue

2325 Frey Avenue · No Longer Available
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Location

2325 Frey Avenue, Los Angeles, CA 90291
Venice

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
THIS MODERN VENICE BUNGALOW SURROUNDED BY MATURE TREES AND LUSH LANDSCAPING, FLOWS INSIDE-OUT EMBRACING CALIFORNIA BEACHSIDE LIVING. WHITE OAK FLOORS, MOSAIC TILE BATHS, POLIFORM VARENNA KITCHEN, WOOD-BURNING FIREPLACE, PLUS NUMEROUS SKYLIGHTS AND GENEROUS OUTDOOR DECKS MAKE THIS HOUSE A PERFECT PLACE FOR ENTERTAINING. COMPLETELY REMODELED, NOTABLE UPGRADES INCLUDE A NEW ROOF, FOUNDATION, WINDOWS, SOFT WATER THROUGHOUT, ELECTRIC CHARGER FOR ANY CAR!, PLUMBING AND ELECTRIC WITH LOW VOLTAGE RECESSED LIGHTING. JUST STEPS TO BEACH, CANALS, AND TRENDY ABBOT KINNEY BLVD

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2325 Frey Avenue have any available units?
2325 Frey Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 2325 Frey Avenue have?
Some of 2325 Frey Avenue's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2325 Frey Avenue currently offering any rent specials?
2325 Frey Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 2325 Frey Avenue pet-friendly?
No, 2325 Frey Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 2325 Frey Avenue offer parking?
No, 2325 Frey Avenue does not offer parking.
Does 2325 Frey Avenue have units with washers and dryers?
No, 2325 Frey Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 2325 Frey Avenue have a pool?
No, 2325 Frey Avenue does not have a pool.
Does 2325 Frey Avenue have accessible units?
No, 2325 Frey Avenue does not have accessible units.
Does 2325 Frey Avenue have units with dishwashers?
No, 2325 Frey Avenue does not have units with dishwashers.
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