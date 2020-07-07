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19652 Nashville Street
Last updated October 31 2019 at 10:57 AM

19652 Nashville Street

19652 Nashville Street · No Longer Available
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Location

19652 Nashville Street, Los Angeles, CA 91311
Northridge

Amenities

patio / balcony
parking
stainless steel
pool
fireplace
range
Unit Amenities
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patio / balcony
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stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 19652 Nashville Street have any available units?
19652 Nashville Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 19652 Nashville Street have?
Some of 19652 Nashville Street's amenities include patio / balcony, parking, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 19652 Nashville Street currently offering any rent specials?
19652 Nashville Street is not currently offering any rent specials.
Is 19652 Nashville Street pet-friendly?
No, 19652 Nashville Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 19652 Nashville Street offer parking?
Yes, 19652 Nashville Street offers parking.
Does 19652 Nashville Street have units with washers and dryers?
No, 19652 Nashville Street does not offer units with in unit laundry.
Does 19652 Nashville Street have a pool?
Yes, 19652 Nashville Street has a pool.
Does 19652 Nashville Street have accessible units?
No, 19652 Nashville Street does not have accessible units.
Does 19652 Nashville Street have units with dishwashers?
No, 19652 Nashville Street does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 3 spaces/unit.
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