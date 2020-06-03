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18612 Calahan Street
Last updated November 21 2019 at 5:56 AM

18612 Calahan Street

18612 Calahan Street · No Longer Available
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Location

18612 Calahan Street, Los Angeles, CA 91324
Northridge

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
Unit Amenities
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
NEWLY REMODELED ONE-STORY HOUSE NEAR CSUN; DOUBLE DOORS OPEN TO SPACIOUS LIVING ROOM; FRENCH DOORS LEAD TO DEN WITH MARBLE FIREPLACE; KITCHEN WITH BAY WINDOW, CENTRAL ISLAND, GRANITE COUNTER TOP AND BRAND NEW APPLIANCES; DINING AREA NEXT TO KITCHEN; LAUNDRY ROOM AND POWDER ROOM ADJACENT TO KITCHEN; 5 BEDROOMS & 3 BATHS; MASTER SUITE; BRAND NEW INTERIOR, EXTERIOR DOORS AND MIRRORED CLOSET DOORS; NEWLY POLISHED HARD WOOD FLOORING THROUGHOUT; NEWLY LANDSCAPED FRONT AND BACK YARDS; GRASS AND PATIO IN THE BACK YARD; 2-CAR DETACHED GARAGE ENTERING FROM BACK ALLEY; EASY ACCESS TO SCHOOLS, MARKETS, RESTAURANTS AND SHOPPING MALL.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18612 Calahan Street have any available units?
18612 Calahan Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 18612 Calahan Street have?
Some of 18612 Calahan Street's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18612 Calahan Street currently offering any rent specials?
18612 Calahan Street is not currently offering any rent specials.
Is 18612 Calahan Street pet-friendly?
No, 18612 Calahan Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 18612 Calahan Street offer parking?
Yes, 18612 Calahan Street offers parking.
Does 18612 Calahan Street have units with washers and dryers?
No, 18612 Calahan Street does not offer units with in unit laundry.
Does 18612 Calahan Street have a pool?
No, 18612 Calahan Street does not have a pool.
Does 18612 Calahan Street have accessible units?
No, 18612 Calahan Street does not have accessible units.
Does 18612 Calahan Street have units with dishwashers?
No, 18612 Calahan Street does not have units with dishwashers.
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