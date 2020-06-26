All apartments in Los Angeles
Find more places like 1732 W 45th Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
1732 W 45th Street
Last updated May 29 2019 at 6:06 AM

1732 W 45th Street

1732 West 45th Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Balcony
See all

Location

1732 West 45th Street, Los Angeles, CA 90062
Congress Central

Amenities

recently renovated
stainless steel
walk in closets
pool
fireplace
Unit Amenities
fireplace
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
WELCOME HOME TO ONE OF LOS ANGELES MOST SOUGHT OUT NEIGHBORHOODS 90062. JUST MINUTES FROM BALDWIN HILLS, CRENSHAW PLAZA,
LA COLISEUM,LEIMERT PARK AND UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA USC. THIS HOME IS ZONED R2 AND A MUST SEE IT HAS BEEN RECENTLY REMODELED AND GIVEN A LARGE OPEN FLOOR PLAN BUT ALSO MAINTAINING IT'S HISTORIC CHARM. FIRST LEVEL HOSTS A LARGE REMODELED KITCHEN WITH WHITE CABINETS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES A LARGE DINING AREA THAT LEADS YOU INTO THE LIVING ROOM TO ENJOY THE WOOD BURNING FIREPLACE, 2 LARGE BEDROOMS AND 1 1/2 BATHROOMS. THE ENTIRE SECOND LEVEL IS DESIGNED AS A LARGE BEDROOM AND BATHROOM WITH WALK-IN CLOSETS PERFECT FOR ACCOMMODATING LARGE FURNITURE. THE BACKYARD IS EXTREMELY LARGE AND SUITABLE TO ADD A POOL AND ENTERTAIN LARGE GATHERINGS AND YOU ALSO HAVE A LARGE STORAGE ROOM. THE DRIVEWAY CAN EASILY FIT 5 VEHICLES AND EXTENDS INTO THE BACKYARD IN CASE YOU HAVE A BOAT OR RV WITH IRON GATE AND FENCING FOR ADDED SECURITY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1732 W 45th Street have any available units?
1732 W 45th Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 1732 W 45th Street have?
Some of 1732 W 45th Street's amenities include recently renovated, stainless steel, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1732 W 45th Street currently offering any rent specials?
1732 W 45th Street is not currently offering any rent specials.
Is 1732 W 45th Street pet-friendly?
No, 1732 W 45th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 1732 W 45th Street offer parking?
No, 1732 W 45th Street does not offer parking.
Does 1732 W 45th Street have units with washers and dryers?
No, 1732 W 45th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1732 W 45th Street have a pool?
Yes, 1732 W 45th Street has a pool.
Does 1732 W 45th Street have accessible units?
No, 1732 W 45th Street does not have accessible units.
Does 1732 W 45th Street have units with dishwashers?
No, 1732 W 45th Street does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
Pamper Your Pup With These Great Apartment Pet Amenities
How Long Does it Take to Find an Apartment?
How to Write a Rental Reference Letter (Templates and Samples)
Rental Fraud: Top Tips for Avoiding Common Scams
How to Find a Roommate – 7 Tips
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

STOA
222 S Main St
Los Angeles, CA 90012
Jia
639 N Broadway
Los Angeles, CA 90012
Met West on Sunset
5837 W Sunset Blvd
Los Angeles, CA 90028
Casa Granada
550 S Barrington Ave
Los Angeles, CA 90049
The Preston Miracle Mile
630 Masselin Ave
Los Angeles, CA 90036
Los Feliz Summit Apartments
3901 Los Feliz Blvd
Los Angeles, CA 90027
Villa Vicente
5351 San Vicente Blvd
Los Angeles, CA 90019
4250 Coldwater Canyon Apartments
4250 Coldwater Canyon Avenue
Los Angeles, CA 91604

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College