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17249 Flanders St,
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

17249 Flanders St,

17249 Flanders Street · No Longer Available
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Location

17249 Flanders Street, Los Angeles, CA 91344
Granada Hills North

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
dog park
fire pit
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
17249 Flanders St, Available 03/15/19 3 BR 2 BA 2500SQFT SINGLE STORY HOUSE WITH POOL -
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ROOM WITH VAULTED CEILINGS, FLOOR TO CEILING WINDOWS, GAS FIREPLACE WITH CUSTOM MANTLE AND MARBLE ACCENTS, ATRIUMLIKE
BAR ROOM WITH BUILT IN WET BAR, SKYLIGHT, SEPARATE WINE FRIDGE AND MINI FRIDGE, FAMILY ROOM WITH VAULTED CEILINGS
AND SLIDING GLASS DOOR TO REAR PATIO, FORMAL DINING ROOM WITH CHAIR RAIL AND HARDWOOD FLOORS, MASTER BEDROOM WITH
VAULTED CEILING, MIRRORED WARDROBE DOORS, PRIVATE BATH WITH GRANITE COUNTERS AND BACKSPLASH, DUAL SINKS, GLASS
ACCENTED TILED SHOWER AND LINEN CABINETS, SECONDARY BEDROOMS WITH VAULTED CEILINGS AND LOTS OF CLOSET SPACE, FULL
HALL BATH WITH DUAL SINKS AND SEPARATE SHOWER AND TUB, NICE SIZED HALL CLOSET, ENTERTAINERS REAR YARD WITH COVERED
BRICK PATIO, SITTING AREA WITH GLASS ROCK FIRE PIT, FOUNTAIN, GARDEN AREA, LIME TREE, SPARKING POOL, DOG RUN SIDE YARD
AND GRASSY AREA.

(RLNE2609908)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17249 Flanders St, have any available units?
17249 Flanders St, doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 17249 Flanders St, have?
Some of 17249 Flanders St,'s amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17249 Flanders St, currently offering any rent specials?
17249 Flanders St, is not currently offering any rent specials.
Is 17249 Flanders St, pet-friendly?
Yes, 17249 Flanders St, is pet friendly.
Does 17249 Flanders St, offer parking?
Yes, 17249 Flanders St, offers parking.
Does 17249 Flanders St, have units with washers and dryers?
No, 17249 Flanders St, does not offer units with in unit laundry.
Does 17249 Flanders St, have a pool?
Yes, 17249 Flanders St, has a pool.
Does 17249 Flanders St, have accessible units?
No, 17249 Flanders St, does not have accessible units.
Does 17249 Flanders St, have units with dishwashers?
Yes, 17249 Flanders St, has units with dishwashers.
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