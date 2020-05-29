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1166 BEVERWIL Drive
Last updated June 26 2019 at 10:55 AM

1166 BEVERWIL Drive

1166 Beverwil Dr · No Longer Available
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Location

1166 Beverwil Dr, Los Angeles, CA 90035
South Robertson

Amenities

hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
GORGEOUS MODERN GATED HOME WITH EVERY AMENITY IN THE BEST LOCATION. HUGE OPEN FLOOR PLAN WITH AN INCREDIBLE KITCHEN. 2 DOUBLE SINKS 2 DISHWASHERS, TOP THE LINE STAINLESS APPLIANCES, OVERSIZE ISLAND OPENS TO GREAT ROOM WITH UNOBSTRUCTED VIEWS. FABULOUS WOOD FLOORS THROUGHOUT, HIGH CEILINGS, VERY GRAND.ALL BEDROOMS ARE GENEROUS SIZE AND CLOSETS GALORE. PERFECT FOR FAMILY, OR UPSCALE ENTERTAINING. HOME WAS RECONSTRUCTED JUST A FEW YEARS AGO, LIKE NEW. GARAGE CONVERTED TO A HUGE SPACE GOOD FOR OFFICE, FAMILY OR EXTRA SLEEPING AREA. STEPS TO BEVERLY HILLS WITH BEVERLY & RODEO DR, CENTURY CITY OR PICO BLVD.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1166 BEVERWIL Drive have any available units?
1166 BEVERWIL Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 1166 BEVERWIL Drive have?
Some of 1166 BEVERWIL Drive's amenities include hardwood floors, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1166 BEVERWIL Drive currently offering any rent specials?
1166 BEVERWIL Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1166 BEVERWIL Drive pet-friendly?
No, 1166 BEVERWIL Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 1166 BEVERWIL Drive offer parking?
Yes, 1166 BEVERWIL Drive offers parking.
Does 1166 BEVERWIL Drive have units with washers and dryers?
No, 1166 BEVERWIL Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1166 BEVERWIL Drive have a pool?
No, 1166 BEVERWIL Drive does not have a pool.
Does 1166 BEVERWIL Drive have accessible units?
No, 1166 BEVERWIL Drive does not have accessible units.
Does 1166 BEVERWIL Drive have units with dishwashers?
Yes, 1166 BEVERWIL Drive has units with dishwashers.
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