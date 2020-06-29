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10341 Canoga Avenue
Last updated June 5 2020 at 11:34 PM

10341 Canoga Avenue

10341 Canoga Avenue · No Longer Available
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Location

10341 Canoga Avenue, Los Angeles, CA 91311
Chatsworth

Amenities

patio / balcony
garage
pool
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
parking
pool
garage
GATED TOWNHOUSE IN THE UPSCALE CHATSWORTH NEIGHBORHOOD; AUTOMATIC SECURITY GATE; PROFESSIONALLY LANDSCAPED; DETACHED TWO CAR GARAGE WITH AUTOMATIC DOOR OPENERS AND KEYPAD; ADDITIONAL RESIDENT PARKING SPACES IN THE COMMON AREA; END UNIT WITH ONLY ONE SIDE ATTACHED TO OTHER UNIT; FENCED AND GATED PRIVATE FRONT YARD; LIVING ROOM, DINING AREA, KITCHEN, HALF BATH AND LAUNDRY AREA ON THE FIRST LEVEL; LIVING ROOM WITH FIREPLACE; TWO BEDROOMS AND ONE FULL BATHROOM UPSTAIRS; MASTER BEDROOM WITH BALCONY; CENTRAL AIR CONDITIONING UNIT; LAMINATED FLOORING; COMMUNITY POOL; EASY ACCESS TO FREEWAY, METRO LINK AND MARKETS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10341 Canoga Avenue have any available units?
10341 Canoga Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 10341 Canoga Avenue have?
Some of 10341 Canoga Avenue's amenities include patio / balcony, garage, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10341 Canoga Avenue currently offering any rent specials?
10341 Canoga Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 10341 Canoga Avenue pet-friendly?
No, 10341 Canoga Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 10341 Canoga Avenue offer parking?
Yes, 10341 Canoga Avenue offers parking.
Does 10341 Canoga Avenue have units with washers and dryers?
No, 10341 Canoga Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 10341 Canoga Avenue have a pool?
Yes, 10341 Canoga Avenue has a pool.
Does 10341 Canoga Avenue have accessible units?
No, 10341 Canoga Avenue does not have accessible units.
Does 10341 Canoga Avenue have units with dishwashers?
No, 10341 Canoga Avenue does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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