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10101 Melinda Way
Last updated June 18 2019 at 6:15 AM

10101 Melinda Way

10101 Melinda Way · No Longer Available
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Location

10101 Melinda Way, Los Angeles, CA 91325
Northridge

Amenities

garage
gym
tennis court
clubhouse
range
oven
Unit Amenities
oven
range
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
garage
tennis court
LARGEST 3 BEDROOM 3 BATH LOCATED IN THE HIGHLY SOUGHT AFTER NORTHRIDGE TOWNHOME ESTATE COMMUNITY*THE ASSIGNED SCHOOLS ARE THE HIGHLY PRIZED: GRANADA HILLS CHARTER HIGH SCHOOL, ALFRED B NOBEL CHARTER MIDDLE SCHOOL, AND TOPEKA DRIVE CHARTER FOR ADVANCED STUDIES*ADDITIONAL AMENITIES INCLUDE: BASIC CABLE, WATER, CLUBHOUSE, GYM, AND, NORTH/SOUTH TENNIS COURTS*LUSH MANICURED GROUNDS WITH COLORFUL BLOOMS THOUGH-OUT THE COMMUNITY*RESORT STYLE HASSEL FREE LIVING AT IT BEST! LAST BUT NOT LEAST, WALKING DISTANCE TO SHOPPING, RESTAURANTS, BANKS, AND THE FRIDAY AFTERNOON "FOOD TRUCKS" ON CHATSWORTH STREET IN THE QUAINT "OLD GRANADA COMMUNITY"

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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10101 Melinda Way have any available units?
10101 Melinda Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 10101 Melinda Way have?
Some of 10101 Melinda Way's amenities include garage, gym, and tennis court. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10101 Melinda Way currently offering any rent specials?
10101 Melinda Way is not currently offering any rent specials.
Is 10101 Melinda Way pet-friendly?
No, 10101 Melinda Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 10101 Melinda Way offer parking?
Yes, 10101 Melinda Way offers parking.
Does 10101 Melinda Way have units with washers and dryers?
No, 10101 Melinda Way does not offer units with in unit laundry.
Does 10101 Melinda Way have a pool?
No, 10101 Melinda Way does not have a pool.
Does 10101 Melinda Way have accessible units?
No, 10101 Melinda Way does not have accessible units.
Does 10101 Melinda Way have units with dishwashers?
No, 10101 Melinda Way does not have units with dishwashers.
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