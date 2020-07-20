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Long Beach, CA
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44 POMONA AVENUE
Last updated April 24 2019 at 10:05 AM

44 POMONA AVENUE

44 Pomona Avenue · No Longer Available
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Location

44 Pomona Avenue, Long Beach, CA 90803
Belmont Shore

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
patio / balcony
range
refrigerator
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
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SHOWN BY APPOINTMENT MONDAY - FRIDAY WITH GREG (562)987-3242.
SATURDAY KEY CHECK OUT UNTIL 3:30 pm.
SORRY - NO PETS PLEASE. 12 MONTH LEASE

No Pets Allowed

(RLNE3187109)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 44 POMONA AVENUE have any available units?
44 POMONA AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Beach, CA.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 44 POMONA AVENUE have?
Some of 44 POMONA AVENUE's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 44 POMONA AVENUE currently offering any rent specials?
44 POMONA AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 44 POMONA AVENUE pet-friendly?
No, 44 POMONA AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Long Beach.
Does 44 POMONA AVENUE offer parking?
No, 44 POMONA AVENUE does not offer parking.
Does 44 POMONA AVENUE have units with washers and dryers?
No, 44 POMONA AVENUE does not offer units with in unit laundry.
Does 44 POMONA AVENUE have a pool?
No, 44 POMONA AVENUE does not have a pool.
Does 44 POMONA AVENUE have accessible units?
No, 44 POMONA AVENUE does not have accessible units.
Does 44 POMONA AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 44 POMONA AVENUE has units with dishwashers.
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