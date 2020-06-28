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Long Beach, CA
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215 ATLANTIC AVENUE #405
Last updated May 20 2020 at 1:37 PM

215 ATLANTIC AVENUE #405

215 Atlantic Avenue · No Longer Available
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Location

215 Atlantic Avenue, Long Beach, CA 90802
Downtown Long Beach

Amenities

cats allowed
parking
carpet
range
refrigerator
Unit Amenities
carpet
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
pet friendly
parking
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KEY CHECK OUT AVAILABLE AT: 248 REDONDO AVE, LONG BEACH, CA 90803 PABST KINNEY & ASSOCIATES: 562-344-2147

FICO 650+
MONTH-TO-MONTH
NON- SMOKING BUILDING

KEY CHECK OUT AVAILABLE AT: 248 REDONDO AVE LONG BEACH, CA 90803 MON-FRI 8AM-330PM SAT 9AM-5PM(CLOSED FOR LUNCH BETWEEN 12PM-1PM) ***LAST KEY CHECK OUT AT 330PM DAILY****

(RLNE3557033)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 215 ATLANTIC AVENUE #405 have any available units?
215 ATLANTIC AVENUE #405 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Beach, CA.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 215 ATLANTIC AVENUE #405 have?
Some of 215 ATLANTIC AVENUE #405's amenities include cats allowed, parking, and carpet. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 215 ATLANTIC AVENUE #405 currently offering any rent specials?
215 ATLANTIC AVENUE #405 is not currently offering any rent specials.
Is 215 ATLANTIC AVENUE #405 pet-friendly?
Yes, 215 ATLANTIC AVENUE #405 is pet friendly.
Does 215 ATLANTIC AVENUE #405 offer parking?
Yes, 215 ATLANTIC AVENUE #405 offers parking.
Does 215 ATLANTIC AVENUE #405 have units with washers and dryers?
No, 215 ATLANTIC AVENUE #405 does not offer units with in unit laundry.
Does 215 ATLANTIC AVENUE #405 have a pool?
No, 215 ATLANTIC AVENUE #405 does not have a pool.
Does 215 ATLANTIC AVENUE #405 have accessible units?
No, 215 ATLANTIC AVENUE #405 does not have accessible units.
Does 215 ATLANTIC AVENUE #405 have units with dishwashers?
No, 215 ATLANTIC AVENUE #405 does not have units with dishwashers.
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