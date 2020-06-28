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Irvine, CA
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55 Bridgeport
Last updated February 29 2020 at 3:21 AM

55 Bridgeport

55 Bridgeport · No Longer Available
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Irvine
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Location

55 Bridgeport, Irvine, CA 92620
Northwood

Amenities

granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
granite counters
microwave
range
recently renovated
Property Amenities
parking
playground
pool
garage
hot tub
REMODELED HOME IN WONDERFUL NORTHWOOD COMMUNITY. MAPLE CABINETRY, WITH CUSTOM BUILT-INS, THROUGHOUT WHICH INCLUDES A ROOM MAKER BED (MURPHY STYLE) AND OFFICE SET UP. KITCHEN AND BATHROOMS HAVE BEEN REMODELED BOASTING GRANITE & CAESAR STONE COUNTER TOPS.CUSTOM PANTRY WITH PULL OUT DRAWERS AND SEATING ISLAND.NEWER WINDOWS AND PLANTATION SHUTTERS. FABULOUS GARAGE WITH PLENTY OF CABINETS FOR STORAGE AND EPOXY FLOOR. BACKYARD WITH GRASS AND PLANTER. CLOSET ORGANIZERS IN BEDROOMS, CERAMIC TILE FLOORING IN KITCHEN AND BATHROOMS, INSIDE LAUNDRY AREA. NEWER FURNACE AND AIR CONDITIONING. HOMEOWNERS ASSOCIATION POOL, SPA AND PLAYGROUND ARE NEARBY. AWARD WINNING SCHOOLS, LOCAL SHOPPING AND NEARBY TRANSPORTATION.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 55 Bridgeport have any available units?
55 Bridgeport doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 55 Bridgeport have?
Some of 55 Bridgeport's amenities include granite counters, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 55 Bridgeport currently offering any rent specials?
55 Bridgeport is not currently offering any rent specials.
Is 55 Bridgeport pet-friendly?
No, 55 Bridgeport is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 55 Bridgeport offer parking?
Yes, 55 Bridgeport offers parking.
Does 55 Bridgeport have units with washers and dryers?
No, 55 Bridgeport does not offer units with in unit laundry.
Does 55 Bridgeport have a pool?
Yes, 55 Bridgeport has a pool.
Does 55 Bridgeport have accessible units?
No, 55 Bridgeport does not have accessible units.
Does 55 Bridgeport have units with dishwashers?
Yes, 55 Bridgeport has units with dishwashers.
Does 55 Bridgeport have units with air conditioning?
Yes, 55 Bridgeport has units with air conditioning.
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