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Irvine, CA
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2423 Scholarship
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2423 Scholarship

2423 Scholarship · (949) 355-4001
COVID-19 Update
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Location

2423 Scholarship, Irvine, CA 92612
Irvine Business Complex

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,750

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2 Bed · 2 Bath · 1260 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
basketball court
conference room
clubhouse
gym
parking
pool
pool table
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2423 Scholarship have any available units?
2423 Scholarship has a unit available for $2,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2423 Scholarship have?
Some of 2423 Scholarship's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2423 Scholarship currently offering any rent specials?
2423 Scholarship isn't currently offering any rent specials.
Is 2423 Scholarship pet-friendly?
No, 2423 Scholarship is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 2423 Scholarship offer parking?
Yes, 2423 Scholarship does offer parking.
Does 2423 Scholarship have units with washers and dryers?
No, 2423 Scholarship does not offer units with in unit laundry.
Does 2423 Scholarship have a pool?
Yes, 2423 Scholarship has a pool.
Does 2423 Scholarship have accessible units?
No, 2423 Scholarship does not have accessible units.
Does 2423 Scholarship have units with dishwashers?
Yes, 2423 Scholarship has units with dishwashers.
Does 2423 Scholarship have units with air conditioning?
No, 2423 Scholarship does not have units with air conditioning.
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