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Huntington Beach, CA
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16960 ALGONQUIN STREET
Last updated June 21 2019 at 9:38 AM

16960 ALGONQUIN STREET

16960 Algonquin Street · No Longer Available
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Location

16960 Algonquin Street, Huntington Beach, CA 92649

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
w/d hookup
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
BEAUTIFUL 3 BED/2 BATH CONDO CLOSE TO BEACH IN HUNTINGTON BEACH HOA COMMUNITY WITH AMENITIES - BEAUTIFUL 3 BEDROOM, 2 BATH, 2 LEVEL CONDO IN NICE HOA COMMUNITY WITH AMENITIES LIKE POOL, JACUZZI, AND CLUBHOUSE. THIS CONDO HAS A LOFT BEDROOM WITH LARGE BALCONY AREA UPSTAIRS, AND THE REMAINING BEDROOMS AND LIVING AREAS ON THE LOWER LEVEL (2ND LEVEL ENTRY), WHICH ALSO HAS A LARGE BALCONY AREA OFF THE LIVING AREAS. THE LIVING AREA DOWNSTAIRS HAS VAULTED CEILING, CEILING FAN, LAMINATE WOOD FLOORING, AND A FIREPLACE. THE UPSTAIRS LOFT CAN BE USED AS A BEDROOM, OFFICE, ACTIVITY ROOM OR SEPARATE LIVING SPACE, AND ALSO INCLUDES A LARGE ATTIC STORAGE AREA. THE COMMUNITY IS CLOSE TO THE BEACH, SUNSET BEACH, HUNTINGTON HARBOR, DINING, SHOPPING LIKE TRADER JOES, AND THE BOLSA CHICA STATE BEACH & WETLANDS NATURE PRESERVE. THE CONDO COMES WITH 2 UNDERGROUND PARKING SPACES AND LAUNDRY HOOKUPS INSIDE THE UNIT. KITCHEN HAS STAINLESS STEEL STOVE, DISHWASHER, MICROWAVE, ALONG WITH GRANITE COUNTER TOPS, PANTRY AND LOTS OF STORAGE. THIS BEAUTIFUL CONDO WITH GREAT LOCATION AND OCEAN BREEZES MAKES THIS A WONDERFUL PLACE TO CALL HOME.
*NO GOVERNMENT ASSISTANCE PROGRAMS ACCEPTED TO QUALIFY.
*APPLICANTS MUST PROVIDE PROOF OF INCOME OF 3 TIMES THE RENT AMOUNT TO QUALIFY.
*PETS ONLY ALLOWED ON A OWNER & HOA PRE-APPROVED BASIS & WITH INCREASED SECURITY DEPOSIT.
*WATER & TRASH UTILITIES INCLUDED.
*FURNISHINGS INSIDE CONDO IN PICTURES NOT INCLUDED.
*1 YEAR LEASE TO START.
*TERMS AND CONDITIONS MAY CHANGE WITHOUT NOTICE.
*PLEASE CONTACT RALPH LOPEZ AT 562-344-3561 OR EMAIL RALPH.LOPEZ@PABSTKINNEY.COM FOR MORE INFORMATION.
***SPECIAL NOTE - THIS IS A PABST KINNEY 'ONE TIME RENTAL' ONLY.

(RLNE4947197)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16960 ALGONQUIN STREET have any available units?
16960 ALGONQUIN STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Huntington Beach, CA.
What amenities does 16960 ALGONQUIN STREET have?
Some of 16960 ALGONQUIN STREET's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16960 ALGONQUIN STREET currently offering any rent specials?
16960 ALGONQUIN STREET is not currently offering any rent specials.
Is 16960 ALGONQUIN STREET pet-friendly?
Yes, 16960 ALGONQUIN STREET is pet friendly.
Does 16960 ALGONQUIN STREET offer parking?
Yes, 16960 ALGONQUIN STREET offers parking.
Does 16960 ALGONQUIN STREET have units with washers and dryers?
No, 16960 ALGONQUIN STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 16960 ALGONQUIN STREET have a pool?
Yes, 16960 ALGONQUIN STREET has a pool.
Does 16960 ALGONQUIN STREET have accessible units?
No, 16960 ALGONQUIN STREET does not have accessible units.
Does 16960 ALGONQUIN STREET have units with dishwashers?
Yes, 16960 ALGONQUIN STREET has units with dishwashers.
Does 16960 ALGONQUIN STREET have units with air conditioning?
No, 16960 ALGONQUIN STREET does not have units with air conditioning.
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