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Chula Vista, CA
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1859 Platte River Lane
Last updated June 7 2019 at 11:31 AM

1859 Platte River Lane

1859 Platte River Lane · No Longer Available
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Location

1859 Platte River Lane, Chula Vista, CA 91913
Otay Ranch Village

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
hot tub
pet friendly
NO BIG DOGS OR CATS! YES, THIS VERY HIGHLY UPGRADED TOWNHOME HAS IT ALL! REAL WOOD FLOORS ALL DOWNSTAIRS AND IN THE MASTER'S BEDROOM, CORIAN COUNTER TOPS IN KITCHEN AND BATHROOMS, TILE FLOORS IN BATHROOMS, 2-CAR GARAGE ATTACHED, LOCATED IN THE VERY BEST LOCATION IN THE COMPLEX, CENTRAL AC AND HEAT, COMPLEX IS GATED WITH SECURITY PATROL AGENTS THROUGHOUT THE NIGHT, ACCESS TO THE BEST COMMUNITY POOL, SPA AND CLUB HOUSE. PLUS ACCESS TO GREAT SCHOOLS AND COMMUNITY PARKS. DON'T MISS THIS GREAT HOME!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1859 Platte River Lane have any available units?
1859 Platte River Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chula Vista, CA.
How much is rent in Chula Vista, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chula Vista Rent Report.
What amenities does 1859 Platte River Lane have?
Some of 1859 Platte River Lane's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1859 Platte River Lane currently offering any rent specials?
1859 Platte River Lane is not currently offering any rent specials.
Is 1859 Platte River Lane pet-friendly?
Yes, 1859 Platte River Lane is pet friendly.
Does 1859 Platte River Lane offer parking?
Yes, 1859 Platte River Lane offers parking.
Does 1859 Platte River Lane have units with washers and dryers?
Yes, 1859 Platte River Lane offers units with in unit laundry.
Does 1859 Platte River Lane have a pool?
Yes, 1859 Platte River Lane has a pool.
Does 1859 Platte River Lane have accessible units?
No, 1859 Platte River Lane does not have accessible units.
Does 1859 Platte River Lane have units with dishwashers?
Yes, 1859 Platte River Lane has units with dishwashers.
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