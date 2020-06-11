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905 S LOLA Lane
Last updated October 16 2019 at 7:45 AM

905 S LOLA Lane

905 South Lola Lane · No Longer Available
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Location

905 South Lola Lane, Tempe, AZ 85281

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
dog park
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
hot tub
pet friendly
WELCOME HOME TO THIS CHARMING 3 BED, 2 BATH TOWNHOUSE LOCATED JUST MINUTES FROM THE 101, TEMPE MARKETPLACE, AND ASU. FEATURING CUSTOM SPANISH TILE IN THE LIVING AREAS AND CARPET IN THE BEDROOMS. ARCHED CEILINGS AND FANS THROUGHOUT. A COZY RED BRICK FIREPLACE IN THE LIVING ROOM. RECENTLY UPDATED WITH A NEWER STOVE, NEW FRIDGE, NEWER WASHER/DRYER, NEWER HIGH EFFICIENCY A/C UNIT, AND NEWER WATER HEATER! FRESH PAINT THROUGHOUT. PRE-WIRED FOR SECURITY SYSTEM CAPABILITY. 2 COVERED PARKING SPACES. ALL OF THE MAJOR APPLIANCES INCLUDED. COMMUNITY POOL, SPA, AND DOG PARK. WATER, SEWER, TRASH UTILITY INCLUDED. DON'T MISS OUT ON THIS MUST SEE! $200 ADMIN. FEE DUE AT LEASE SIGNING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 905 S LOLA Lane have any available units?
905 S LOLA Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 905 S LOLA Lane have?
Some of 905 S LOLA Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 905 S LOLA Lane currently offering any rent specials?
905 S LOLA Lane is not currently offering any rent specials.
Is 905 S LOLA Lane pet-friendly?
Yes, 905 S LOLA Lane is pet friendly.
Does 905 S LOLA Lane offer parking?
Yes, 905 S LOLA Lane offers parking.
Does 905 S LOLA Lane have units with washers and dryers?
Yes, 905 S LOLA Lane offers units with in unit laundry.
Does 905 S LOLA Lane have a pool?
Yes, 905 S LOLA Lane has a pool.
Does 905 S LOLA Lane have accessible units?
No, 905 S LOLA Lane does not have accessible units.
Does 905 S LOLA Lane have units with dishwashers?
Yes, 905 S LOLA Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.
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