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Tempe, AZ
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6812 S SNYDER Lane
Last updated May 20 2020 at 4:55 AM

6812 S SNYDER Lane

6812 South Snyder Lane · No Longer Available
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Location

6812 South Snyder Lane, Tempe, AZ 85283

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pool
tennis court
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
courtyard
pool
bbq/grill
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6812 S SNYDER Lane have any available units?
6812 S SNYDER Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 6812 S SNYDER Lane have?
Some of 6812 S SNYDER Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6812 S SNYDER Lane currently offering any rent specials?
6812 S SNYDER Lane is not currently offering any rent specials.
Is 6812 S SNYDER Lane pet-friendly?
No, 6812 S SNYDER Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tempe.
Does 6812 S SNYDER Lane offer parking?
No, 6812 S SNYDER Lane does not offer parking.
Does 6812 S SNYDER Lane have units with washers and dryers?
Yes, 6812 S SNYDER Lane offers units with in unit laundry.
Does 6812 S SNYDER Lane have a pool?
Yes, 6812 S SNYDER Lane has a pool.
Does 6812 S SNYDER Lane have accessible units?
No, 6812 S SNYDER Lane does not have accessible units.
Does 6812 S SNYDER Lane have units with dishwashers?
Yes, 6812 S SNYDER Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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