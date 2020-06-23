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421 W 6TH Street
Last updated June 7 2020 at 4:23 AM

421 W 6TH Street

421 West 6th Street · No Longer Available
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Location

421 West 6th Street, Tempe, AZ 85281
Riverside

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
ABSOLUTELY STUNNING! THIS LUXURY TOWNHOME IS LOCATED IN THE HEART OF DOWNTOWN TEMPE, JUST MINUTES TO ASU, HISTORIC MILL AVE, TEMPE TOWN LAKE, THE LIGHT RAIL, AND PHOENIX SKY HARBOR! WOOD FLOORING, 11 FT. CEILINGS, 2 BALCONIES. THE FIRST FLOOR FEATURES A BONUS ROOM , HALF BATH, WALK OUT PATIO AND 2 CAR GARAGE. ON THE 2ND FLOOR THE KITCHEN BOASTS GRANITE COUNTERTOPS, HIGH END STAINLESS STEEL APPLIANCES, A LARGE ISLAND WITH BREAKFAST BAR AND SEPARATE DINING AREA. 2 BEDROOMS EACH WITH THEIR OWN FULL BATH ON THE 3RD FLOOR. THE MASTER IS ON THE 4TH FLOOR AND INCLUDES A SITTING ROOM/DEN AND EN SUTE BATH WITH GRANITE COUNTERTOPS, DOUBLE SINKS, AND LARGE SHOWER WITH BENCH SEAT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 421 W 6TH Street have any available units?
421 W 6TH Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 421 W 6TH Street have?
Some of 421 W 6TH Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 421 W 6TH Street currently offering any rent specials?
421 W 6TH Street isn't currently offering any rent specials.
Is 421 W 6TH Street pet-friendly?
No, 421 W 6TH Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tempe.
Does 421 W 6TH Street offer parking?
Yes, 421 W 6TH Street does offer parking.
Does 421 W 6TH Street have units with washers and dryers?
No, 421 W 6TH Street does not offer units with in unit laundry.
Does 421 W 6TH Street have a pool?
No, 421 W 6TH Street does not have a pool.
Does 421 W 6TH Street have accessible units?
No, 421 W 6TH Street does not have accessible units.
Does 421 W 6TH Street have units with dishwashers?
Yes, 421 W 6TH Street has units with dishwashers.
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